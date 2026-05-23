ЕГЭ по математике: как получить максимум баллов, рекомендации от «Эдукариума»

Ссылка ЕГЭ по математике требует не только знания школьной программы, но и умения думать: видеть логику задачи, выбирать стратегию решения, проверять себя и грамотно оформлять ход рассуждений. О подготовке рассказал Евгений Удовиченко, преподаватель математики образовательного центра «Эдукариум», выпускник МФТИ. В 2025 году он получил благодарность губернатора Калининградской области за вклад в развитие образования региона. Среди его учеников — победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В прошлом году ученики Евгения стабильно получали 80+ баллов на ЕГЭ.

Начинать подготовку к ЕГЭ по математике нужно с диагностики Подготовку лучше начинать заранее — в идеале с 10-го класса, а при серьёзной математической траектории задумываться об этом нужно уже в 8–9-м классе. Первый шаг — диагностика: важно понять, какие темы уже получаются, где есть пробелы, а какие разделы требуют отдельной работы. Сам ученик не всегда может точно это определить. Иногда кажется, что тема понятна, но на проверочной работе ошибки проявляются сразу. Поэтому входное тестирование и регулярные срезы помогают не просто «ходить на математику», а видеть движение к результату. Кстати, в «Эдукариуме» можно определить свой уровень на бесплатном тестировании, запись на сайте центра.

Особенности подготовки к ЕГЭ по профильной математике Главное отличие профильной математики от обычной школьной — в уровне самостоятельности мышления. Школьная программа даёт базу, но высокий балл на ЕГЭ требует большего. «Просто знать формулы недостаточно. В профильной математике есть задания, особенно во второй части, где нужен более творческий подход, планирование решения и глубокое понимание материала», — объясняет Евгений Удовиченко. Чаще всего сложности вызывают планиметрия и стереометрия, задачи с параметром, экономические задачи, элементы теории чисел и задачи на доказательство. В этих темах важно не просто зубрить, а понимать, где и как применять знания: построить чертёж, увидеть ограничения, выбрать способ решения и грамотно оформить ответ. Сложные задания можно освоить. Это не область только для «гениев». Но нужна системная работа: например, мало смотреть видеоразборы сложных заданий, важно самому решать, ошибаться, разбирать сложные моменты и снова пробовать. Поддерживающая атмосфера на занятиях решает