Homo faber: на Октябрьской появились граффити в честь поколений, создававших Калининград

На здании бывшей администрации Московского района на ул. Октябрьской появились яркие граффити, посвящённые 80-летию Калининградской области. Автором работы стал местный художник Кирилл Гейнц. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава администрации города Елена Дятлова в пятницу, 22 мая.

Центральной фигурой мурала стал собирательный образ строителя, возводившего советский Калининград. Не случайно художник выбрал яркие жёлтые цвета, которые символизируют золотой век в истории города.

«Это про наших с вами мам и пап, дедушек и бабушек, которые не только сами с уверенностью смотрели в светлое будущее, но и нас приучали к трудолюбию, наставляли, объясняли, что город-мечты можно построить только через усердную работу каждого. Пусть на ближайшие годы это граффити станет ярким напоминанием об этой простой истине», — написала чиновница.