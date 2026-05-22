Сам себе контролёр: подрядчик обязан предъявлять порубочный билет по первому требованию калининградцев — мэрия

Любой горожанин вправе потребовать у тех, кто рубит или пилит деревья в Калининграде, предъявить «акт о необходимости» или «порубочный билет». Если подрядчик откажется показать документы, следует позвонить в полицию и сообщить о нарушении. Такой алгоритм жителям областного центра подсказали в мэрии.

«На месте производства работ в обязательном порядке на всеобщее обозрение должна быть вывешена информация о том, кто, на каком основании и какие именно работы производит», — напомнили в городской администрации.

Исключение составляет только обрезка кустов, ветвей и крон деревьев, загораживающих дорожные знаки. Этим занимаются сотрудники «Чистота» по отдельному приказу Комитета городского хозяйства.

Если на месте проведения работ нет соответствующей информации, может последовать штраф от 1 до 10 тыс. рублей