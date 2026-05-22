Больше безопасных трюков: в Калининграде открыли обновлённый скейт-парк на Верхнем озере (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде после реконструкции открыли скейт-парк на Верхнем озере. В пятницу, 22 мая, обновлённую площадку во время выездного совещания посетила глава администрации города Елена Дятлова.

По словам сити-менеджера, на реконструкцию направили около 20 млн рублей, ещё 3 млн потратили на обеспечение безопасности. Работы завершили только весной, хотя сначала подрядчик должен был закончить осенью.

«У нас нет задачи сделать освоение средств любой ценой. Зимой не надо делать то, что потом придётся переделывать», — сказала Дятлова.

После реконструкции площадка стала безопаснее. Раньше был риск вылетать под трибуны, теперь эти зоны закрыты. Освободившиеся пространства будут использовать для хранения инвентаря.

До реконструкции на площадке было восемь элементов для катания, теперь их значительно больше. Скейт-парк открыт для всех. За ним закрепили сотрудника: Иван объясняет детям все тонкости и следит за порядком.

По данным администрации, на первом после открытия фестивале экстремальных видов спорта побывали около 300 ребят.

«Вещь страшная — то, что делают дети, — пошутила Дятлова. — Но если это востребовано, надо создавать условия».

Обновлённый скейт-парк станет одной из главных в городе площадок для любителей экстремального спорта. Сейчас подобные пространства есть на Московском проспекте, улицах Летней и Красносельской.