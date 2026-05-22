В мэрии рассказали, когда можно будет искупаться в озёрах Калининграда

Купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова журналистам в пятницу, 22 мая.

К купанию готовы следующие пляжи:

Озеро Пелавское (Балтийское шоссе)

Пруд Шенфлиз (ул. Дзержинского)

Карповское озеро (микрорайон Прегольский)

Пляж у СНТ «Мечта» (микрорайон Прибрежный, карьер)

Голубые озёра (Дальнее, Среднее, Ближнее)

Перед открытием на водоёмах проводится санитарно-эпидемиологическое обследование и очистка дна. На пляжах устанавливают биотуалеты, контейнеры для мусора, кабины для переодевания и спасательные посты.

Городские службы убирают мусор, выкашивают траву, и проводят акарицидную обработку и дератизацию. Для детей и тех, кто не умеет плавать, на пляжах организуют специальные зоны для купания.