В мэрии рассказали, когда можно будет искупаться в озёрах Калининграда

Купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня. Об этом сообщила сити-менеджер Елена Дятлова журналистам в пятницу, 22 мая.
К купанию готовы следующие пляжи:
- Озеро Пелавское (Балтийское шоссе)
- Пруд Шенфлиз (ул. Дзержинского)
- Карповское озеро (микрорайон Прегольский)
- Пляж у СНТ «Мечта» (микрорайон Прибрежный, карьер)
- Голубые озёра (Дальнее, Среднее, Ближнее)
Перед открытием на водоёмах проводится санитарно-эпидемиологическое обследование и очистка дна. На пляжах устанавливают биотуалеты, контейнеры для мусора, кабины для переодевания и спасательные посты.
Городские службы убирают мусор, выкашивают траву, и проводят акарицидную обработку и дератизацию. Для детей и тех, кто не умеет плавать, на пляжах организуют специальные зоны для купания.
