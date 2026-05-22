Финальный матч Кубка Гагарина собрал болельщиков из 41 региона

Вечером 21 мая «Татнефть Арена» в Казани приняла любителей хоккея из более чем 40 регионов России. Помимо татарстанцев и ярославцев, наиболее заметны на трибунах были москвичи, нижегородцы и кировчане. А рекорд по фото- и видеоконтенту с решающей встречи «Локомотива» и «Ак Барса» поставили хабаровчане, сообщают аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Завершающаяся серия игр хоккейного противостояния закончилась победой ярославского «Локомотива». На ледовой арене оба клуба поддерживали не только болельщики из родных регионов. Также активны были жители Москвы, Санкт-Петербурга и ближайших урало-поволжских областей: Нижегородской, Кировской, Челябинской. Для сравнения — во время встреч на площадке «Локомотива» в Ярославле, помимо москвичей, чаще можно было увидеть гостей из Костромской, Вологодской, Ивановской и Архангельской областей.

При этом на решающем матче в Казани больше трафика в Сети использовали хабаровчане, москвичи, воронежцы, свердловчане и югорчане. Если обычно зрители игр на «Татнефть Арена» прокачивают около 13–15 Мбайт (объём 4–5 фото в хорошем разрешении), то рекордсмены запускали прямые трансляции и выкладывали «тяжёлые» видео в объёме 182 Мбайт.

Как правило, ролики и снимки с шайбами в воротах летели друзьям и родственникам в VK, суммарно в соцсеть ушло около 20% мобильных данных с «Татнефть Арены». Также присутствующие на матче регулярно открывали сервисы «Яндекса» и мессенджер MАХ.

Во время всей серии плей-офф болельщики следили за играми не только на ледовых аренах, но и онлайн. Особенно интересны новости хоккея были жителям Москвы и Московской области: в последние три месяца на них пришлось 21% трафика сайта КХЛ. Также в тройке — «хоккейные» республики Башкортостан и Татарстан с долями 8 и 7% соответственно. Мужчины составили 82% аудитории платформы. Наиболее активная возрастная группа болельщиков — 35–44 лет: их почти 38% среди пользователей. Далее следуют фанаты 45–54 и 25–34 лет с показателями 27% и 16,5%.