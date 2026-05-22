Калининградцы готовы потратить на свадьбу в среднем 650 тысяч рублей — исследование

Средний бюджет свадьбы в Калининградской области в 2026 году составляет около 650 тысяч рублей. Такие данные привели Avito Услуги и Avito Товары по итогам опроса, результаты которого опубликовали в пятницу, 22 мая.

24% жителей региона планируют собственную свадьбу или помогают организовать торжество родственникам и друзьям. В обязательный список покупок чаще всего входят костюмы жениха и невесты, обручальные кольца, услуги фотографа и ведущего, а также букет и бутоньерка. При этом многие стремятся сокращать расходы — в том числе за счёт покупки вещей на ресейле.

Средний свадебный бюджет — 650 тысяч рублей. Каждый четвёртый рассчитывает уложиться в 300–600 тысяч, каждый пятый — в 100–300 тысяч. 17% планируют организовать праздник не дороже 100 тысяч рублей.

Лидером среди обязательных покупок стали обручальные кольца — их собираются приобрести 41% участников опроса. Наряды жениха и невесты и букет с бутоньеркой назвали важными по 35% респондентов. Также востребованы реквизит для развлечений гостей (28%), аксессуары вроде фаты и запонок (27%) и декор площадки (26%).

38% опрошенных готовы купить часть свадебных товаров с рук, ещё 20% — большую их часть. Только треть респондентов планирует приобретать всё новое.

Самые востребованные специалисты: