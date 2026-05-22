В Калининграде продолжается слушание по уголовному делу против экс-директора Фонда капремонта

В Калининграде продолжается слушание по уголовному делу против экс-директора областного Фонда капремонта Олега Туркина. В суде Ленинградского района в пятницу, 22 мая, побывал корреспондент «Клопс».

Очередное заседание состоялось под председательством судьи Елены Зиминой, были допрошены свидетели стороны защиты. Первой выступила Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта. Она пояснила, что Олег Туркин в их организации всегда был на хорошем счету и даже входил в экспертный совет, а ФКР Калининградской области под его руководством выбился в лидеры среди операторов из других субъектов РФ.

По мнению эксперта, те траты, которые инкриминирует бывшему руководителю обвинение как незаконные, довольно обычны и для других подобных фондов. Организацию окружных совещаний с участием Минстроя РФ, куда съезжаются специалисты со всей страны, оплачивает региональный оператор. А оплата такси или питания и занятий спортом для сотрудников, проведение обучения, социальные программы — нормальная часть административно-хозяйственной деятельности.

Такую точку зрения поддержал и выступавший следом Павел Сысоев, руководитель подразделения «Капитальный ремонт» Фонда развития территорий (эта публично-правовая компания создана Правительством РФ для модернизации ЖКХ и других смежных вопросов). По его мнению, если расходы фонда внесены в утверждёную смету и финансируются за счёт приносящей доход деятельности, это обычная практика. Олега Туркина он также характеризовал с лучшей стороны.

Объёмы ремонта при нём увеличились, — заявил Павел Сысоев, — каждый рубль, который попадал на счёт фонда, расходовался. И это правильно».

После представителей федеральных структур заслушали троих бывших сотрудников калининградского ФКР: экс-начальника абонентского отдела, главного архитектора и водителя. Те рассказали о том, как руководство закупало цветы и сувениры для представительских расходов, решало вопросы нехватки автомобилей для поездок по области, обеспечивало коллектив бесплатными обедами, помогало бойцам СВО и ветеранам ВОВ и повышало престиж ФКР в глазах жителей области.

Камнем преткновения едва не стал марципан, который, как рассказала бывший главный архитектор ФКР Наталья Пьянкова, покупали в качестве сувениров перед выездами на мероприятия в другие регионы. Это, как отметила эксперт, было частью делового этикета, небольшие подарки помогали устанавливать контакты и укреплять профессиональные связи.

Особенно важно, подчеркнула архитектор, было привлекать квалифицированных специалистов по реставрации. Их участия требуют исторические здания, с которыми часто приходится работать фонду в Калининградской области. На это судья парировала, что зарабатывать доверие и привлекать экспертов надо высоким качеством работы, а не марципанами.

Кроме того, свидетели пояснили, почему фонду приходилось арендовать помещения для корпоративных мероприятий, совещаний, стратегических сессий, где обсуждались сугубо рабочие, а не разлвекательные вопросы. Дело в том, что собственный конференц-зал организации вмещает, по их словам, максимум 13-14 человек, а привлекалось на совещания по несколько десятков сотрудников и экспертов.

Слушание по делу продолжится 27 мая. На нём планируется продолжить прерванный допрос самого Олега Туркина.