«На полпути скидка исчезает»: калининградка пожаловалась на автобусный маршрут с двойными правилами

Жительница Калининградской области пожаловалась, что её ребёнок не смог рассчитаться в автобусе льготной картой, так как транспорт прямо в пути меняет свой статус. О проблеме калининградка написала комментарий на официальной странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

Женщина утверждает, что школьники не могут пользоваться транспортной картой на части маршрута №345 «Славск — Причалы», хотя автобус по нему следует без пересадок. Льгота не действует на рейсах, которые выполняет перевозчик «Аркада».

«Почему ребёнок, имея транспортную карту, при проезде на межмуниципальном маршруте должен платить полную стоимость проезда?» — написала женщина в обращении.

В региональном министерстве инфраструктуры пояснили, что автобус №345 «Славск — Причалы» действительно считается межмуниципальным, поэтому на нём действуют льготы для школьников и студентов. Но в пути идёт разделение маршрута, этап «Советск — Причалы» относится уже к городским, то есть региональной льготы там нет.

«Маршрут автобуса из Советска в посёлок Причалы является муниципальным, на нём, согласно Социальному кодексу Калининградской области, есть льготы только для детей из многодетных семей и детей ветеранов боевых действий», — пояснили в ведомстве.

На это женщина заявила, что маршрут фактически проходит между двумя муниципалитетами — Советским и Славским районом, а потому считает такой подход странным.

«На полпути скидка действует, а дальше не действует. Очень всё хитро продумано», — написала она.

Позже в министерстве уточнили, что рейс разделён на два маршрута с разными номерами, хотя пассажиров везёт один и тот же автобус. От Советска до Славска транспорт следует как межмуниципальный маршрут, а от Славска до Причалов — как муниципальный (у автобуса даже две таблички).

Власти Славского округа, по информации министерства, не предоставляют льготы школьникам и студентам на второй участок маршрута.