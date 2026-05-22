В Калининграде отремонтируют главный корпус КГТУ на Советском проспекте

Власти ищут подрядчика для капитального ремонта фасада главного корпуса КГТУ в Калининграде. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит заменить покрытие кровли на керамическую черепицу и фальцевый лист, восстановить кирпичную кладку, привести в порядок отмостку, оштукатурить и покрасить стены. Кроме того, в здании должны обновить декоративные элементы, установить новые окна и двери.

Главный корпус КГТУ расположен на Советском проспекте, 1. Площадь фасада здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров, площадь крыши — около трёх тысяч «квадратов».

Здание входит в исторический комплекс Земельного и административного судов Кёнигсберга. Его построили в начале 1930-х годов. Архитектурный памятник отличается массивной входной группой, рядами оконных проёмов и закруглёнными углами.

Работы надо завершить до конца года, на это выделяется 150,2 млн рублей.