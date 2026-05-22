В доме под Калининградом продолжает разваливаться на куски крыша (фото)

В посёлке Рябиновка Гурьевского района продолжает разрушаться крыша жилого дома: в ночь на 22 мая часть козырька рухнула на лоджию, а двумя месяцами раньше кровля обвалилась с другой стороны здания. Об этом «Клопс» рассказал местный житель Евгений.

Ненадёжный дом находится на улице Матроса Желтова, 2. По словам местных жителей, после нового обрушения люди начали активно обсуждать ситуацию в общедомовом чате. Жильцы опасаются, что разрушение продолжится и тогда могут пострадать люди.

«Люди переживают, что крыша продолжит рушиться дальше. Боятся, что кто-то может оказаться под обломками», — рассказал Евгений «Клопс».