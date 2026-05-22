21 тысяча за вечер: сколько калининградцы готовы заплатить за выпускной ребёнка

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде средний сбор на выпускной для девятиклассников в 2026 году составил 15 тысяч рублей, для одиннадцатиклассников — 21 тысячу. Такие данные привели аналитики сервиса SuperJob по итогам опроса родителей выпускников.

По информации компании, 12% родителей девятиклассников заявили, что их школы не будут проводить выпускной вечер. Среди одиннадцатиклассников таких ответов заметно меньше — 6%.

Отдельная часть расходов — праздничный наряд. Одежда и обувь для сына‑девятиклассника обходится в среднем в 18 тысяч рублей, для дочери — 17 тысяч. В выпускном классе ситуация меняется: наряд юноши стоит около 20 тысяч рублей, девушки — 22,5 тысячи.

При этом не все родители готовы покупать специальные праздничные комплекты. Для девятиклассников без новых нарядов обойдутся 23% семей с сыновьями и 17% — с дочерьми. В 11 классе отказывают в обновках реже: 16% среди юношей и 11% среди девушек.

Опрос проводился с 20 апреля по 17 мая.