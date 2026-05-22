Цена на молоко у калининградских переработчиков сейчас ниже, чем в конце 2025 года — Романов

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области производители молочной продукции закончили первый квартал с убытками. Об этом заявил председатель совета директоров агропромышленного комплекса «Залесье» и президент регионального Союза промышленников Андрей Романов на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота» в среду, 20 мая.

По его словам, сельхозпроизводители находятся в абсолютно уникальных условиях с точки зрения экономики.

«Причём это касается не только экономики Калининградской области, но и экономики России и в целом мировой экономики, — отметил Андрей Романов. — Если посмотреть на годовые цены, то изменение следующее. Сухое обезжиренное молоко — плюс 26% годовая цена. Это, скажем так, белковая часть молока.

А вот всё, что касается жирной части молока... Сыр чеддер — минус 8,9%, сливочное масло — минус 27,5% и сухое цельное молоко — минус 12,9%. Это тенденция на мировых рынках. Если на эту тенденцию наложить наше продолжающееся укрепление рубля, то мы понимаем, что оптовые цены в рублях поменялись принципиально за последние годы.

И на сегодняшний день в целом в молочном животноводстве России и в животноводстве в Калининградской области мы это называем борьбой за выживание, [приходится] сводить концы с концами. Рентабельности, по большому счёту, нет. Мы первый квартал по молочному животноводству закрыли с убытками».

По словам главы совета директоров АПХ «Залесье», причина такого положения дел в том, что ведущие мировые производители продукции животноводства нарастили объёмы после ограничений, связанных с так называемой зелёной повесткой. Это вызвало рост цен и чуть ли не дефицит. Поэтому они вернулись к традиционным технологиям.

Эксперт рассказал, что происходит в сегменте розничных цен в Калининградской области. Он подчеркнул, что потребителей интересует именно это.

«У нас за первый квартал средняя цена реализации была ниже, чем в четвёртом квартале прошлого года, — сказал Андрей Романов. — И мы по части продовольствия имеем ситуацию, связанную с дефляцией. Наверное, для потребителя в моменте это радостная новость.

Но с точки зрения среднесрочных перспектив это, конечно, вызывает большую тревогу.

Поскольку на самом деле предприятия, у которых есть большая кредитная нагрузка, находятся в огромной зоне риска. И если мы получим эффект домино, когда предприятия начнут массово закрываться, банкротиться, то можем вообще вернуться к дефициту продукции.

Но мы предпринимаем все усилия для того, чтобы этого не допустить. Мы не снижаем сегодня объёмы производства. И всю необходимую номенклатуру, которую мы производим, планируем производить и дальше».

Глава совета директоров АПХ «Залесье» рассказал, как аграрии справляются с вызовами.

«Это сокращение максимальных расходов, — отметил Андрей Романов. — У нас в начале года были иллюзии, например, что мы сможем выплатить дивиденды. Но в апреле мы от этого решения уже отказались.

Мы практически полностью сократили инвестиции. [Остались] только самые необходимые вещи, без которых производство не может работать. Мы стараемся финансировать это в основном за счёт собственных оборотных средств.

И нас это беспокоит, поскольку основной риск — это, конечно, дефицит оборотных средств на каком-то этапе и невозможность выполнения своих обязательств, будь то перед банками или перед контрагентами. Это всё равно происходит на фоне роста наших издержек, потому что у нас рост тарифов естественных монополий продолжается.

У нас продолжается рост оплаты труда, поскольку дефицит на рынке труда сохраняется. У сельского хозяйства очень большой риск, связанный с уменьшением и изменением условий господдержки, которые фактически приведут к тому, что у нас расходы по обслуживанию кредитов возрастут в ближайшее время. Если не в мае, то в июне эти решения, скорее всего, будут приняты. Поэтому сейчас — время максимальной неопределённости. Но работаем. Время интересное, руки не опускаем, идём дальше».