Калининградстат зафиксировал снижение темпов инфляции в регионе: на что снизились цены и что подорожало

В Калининградской области в апреле по отношению к марту средний индекс потребительских цен составил 100,4%. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает Калининградстат.
С начала года цены в регионе выросли на 2,8%. Вместе с тем, ведомство отмечает замедление темпов инфляции: в 2025 году в апреле цены выросли за месяц на 1,2%, а с начала года — на 4,6%.
Продукты
В апреле цены на продовольственные товары менялись как в сторону роста, так и снижения. Сильнее всего подешевели свежие огурцы — на 15,64%. В числе других подешевевших продуктов:
- апельсины — на 8,77%,
- чеснок — на 4,02%,
- виноград — на 2,92%,
- бананы — на 2,54%,
- перец сладкий — на 2,17%,
- колбаса полукопчёная и варёно-копчёная — на 2,31%,
- рыба охлаждённая и мороженая разделанная лососёвых пород — на 0,55%,
- манная крупа — на 3,74%,
- рис — на 2,85%,
- пшеничная мука — на 2,50%,
- сливочное масло — на 2,69%,
- молоко ультрапастеризованное 2,5—3,2% жирности — на 2,61%,
- кефир — на 2,31%,
- творог — на 1,95%,
- фруктовые соки — на 4,18%,
- конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 4,03%,
- чай чёрный пакетированный — на 3,73%,
- чай чёрный — на 3,23%,
- конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 3,16%,
- яйца куриные — на 2,57%.
В числе подорожавших заметнее всего — лимоны (+7,26%), морковь (+2,82%), лук репчатый (+2,58%), грибы свежие (+2,54%). Также выросли в цене:
- баранина — на 3,08%,
- печень птицы — на 3,20%,
- печень говяжья и свиная — на 3,07%,
- живая и охлаждённая рыба — на 5,85%,
- солёная сельдь — на 1,72%,
- рыбные консервы в томатном соусе — на 1,02%,
- хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 2,74%,
- булочные изделия сдобные из муки высшего сорта — на 2,14%,
- хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 2,12%,
- сырки творожные глазированные — на 4,32%,
- йогурт — на 3,65%,
- молоко для детей — на 3,64%,
- горошек зелёный консервированный — на 4,98%,
- овощные консервы для детского питания — на 4,15%,
- оливковое масло — на 3,07%,
- сливочное мороженое — на 3,05%.
Непродовольственные товары
Что касается товаров первой необходимости, изменились цены на жидкое туалетное мыло (+3,54%) и зубную пасту (+2,02%). Подешевели бумажные столовые салфетки (- 6,19%), пена для бритья (- 3,58%), жидкие средства для стирки (- 2,09%).
Среди прочих непродовольственных товаров изменились цены на
- меховые женские пальто и дублёнки (+6,23%),
- тушь для ресниц (+5,28%),
- садовые лопаты (+4,47%),
- свежесрезанные цветы (+3,39%), смарт-часы (+3,29%),
- роботы-пылесосы (+3,21%).
Снизились цены на
- джемперы женские (- 5,25%,)
- джемперы для школьников (- 5,18%),
- моноблоки (- 4,40%),
- чемоданы (- 3,54%),
- миксеры и блендеры ( -3,07%),
- мужские ветровки (- 3%),
- коляски для новорождённых (- 2,68%),
- смартфоны (- 2,39%).
Топливо
Изменение цен на бензин АИ-92 составило +0,86%, АИ-95 — +0,97%, АИ-98 — +0,38%, дизельное топливо — +0,33%. Цена на газовое моторное топливо осталась на прежнем уровне.
Услуги
В апреле в категории услуг связи изменилась абонентская плата за стационарный телефон — за неограниченный объём местных телефонных соединений (+5,63%) и плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа (+5,53%).
Среди услуг пассажирского транспорта изменились цены на проезд в купейных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования: +23,12% и +11,66% соответственно. Снизились цены на проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования: - 3,47%.
В категории услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки в страны Закавказья (+3,75%) и Турцию (+2,47%). Подешевели поездки в Китай (- 30,18%), страны Юго-Восточной Азии (- 19,11%), Египет (- 11,28%), страны Средней Азии (- 5,59%).
Изменилась стоимость речных круизов по территории России (+13,44%), поездок на Черноморское побережье России (+13,17%), проживания в доме отдыха или пансионате (+12,22%), лечения в санатории (+10,94%). Выросла стоимость проживания в гостиницах категории 3* (+9,23%), 4-5* (+7,43%), 1* или мотеле (+7,14%), хостеле (+6,98%).
Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали аренда легкового автомобиля (+10,69%), прививки для животных (+7,62%), установка натяжного потолка (+5,63%). Снизилась годовая стоимость полиса КАСКО на 7,67%.
В Калининградской области покупатели перешли в режим жёсткой экономии, отметил председатель совета директоров компании «Спар-Калининград» Олег Пономарёв.