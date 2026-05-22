Калининградстат зафиксировал снижение темпов инфляции в регионе: на что снизились цены и что подорожало

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в апреле по отношению к марту средний индекс потребительских цен составил 100,4%. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает Калининградстат.

С начала года цены в регионе выросли на 2,8%. Вместе с тем, ведомство отмечает замедление темпов инфляции: в 2025 году в апреле цены выросли за месяц на 1,2%, а с начала года — на 4,6%.

Продукты

В апреле цены на продовольственные товары менялись как в сторону роста, так и снижения. Сильнее всего подешевели свежие огурцы — на 15,64%. В числе других подешевевших продуктов:

апельсины — на 8,77%, чеснок — на 4,02%, виноград — на 2,92%, бананы — на 2,54%, перец сладкий — на 2,17%, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная — на 2,31%, рыба охлаждённая и мороженая разделанная лососёвых пород — на 0,55%, манная крупа — на 3,74%, рис — на 2,85%, пшеничная мука — на 2,50%, сливочное масло — на 2,69%, молоко ультрапастеризованное 2,5—3,2% жирности — на 2,61%, кефир — на 2,31%, творог — на 1,95%, фруктовые соки — на 4,18%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 4,03%, чай чёрный пакетированный — на 3,73%, чай чёрный — на 3,23%, конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 3,16%, яйца куриные — на 2,57%.

В числе подорожавших заметнее всего — лимоны (+7,26%), морковь (+2,82%), лук репчатый (+2,58%), грибы свежие (+2,54%). Также выросли в цене:

баранина — на 3,08%, печень птицы — на 3,20%, печень говяжья и свиная — на 3,07%, живая и охлаждённая рыба — на 5,85%, солёная сельдь — на 1,72%, рыбные консервы в томатном соусе — на 1,02%, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 2,74%, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта — на 2,14%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 2,12%, сырки творожные глазированные — на 4,32%, йогурт — на 3,65%, молоко для детей — на 3,64%, горошек зелёный консервированный — на 4,98%, овощные консервы для детского питания — на 4,15%, оливковое масло — на 3,07%, сливочное мороженое — на 3,05%.

Непродовольственные товары

Что касается товаров первой необходимости, изменились цены на жидкое туалетное мыло (+3,54%) и зубную пасту (+2,02%). Подешевели бумажные столовые салфетки (- 6,19%), пена для бритья (- 3,58%), жидкие средства для стирки (- 2,09%).

Среди прочих непродовольственных товаров изменились цены на

меховые женские пальто и дублёнки (+6,23%), тушь для ресниц (+5,28%), садовые лопаты (+4,47%), свежесрезанные цветы (+3,39%), смарт-часы (+3,29%), роботы-пылесосы (+3,21%).

Снизились цены на

джемперы женские (- 5,25%,) джемперы для школьников (- 5,18%), моноблоки (- 4,40%), чемоданы (- 3,54%), миксеры и блендеры ( -3,07%), мужские ветровки (- 3%), коляски для новорождённых (- 2,68%), смартфоны (- 2,39%).

Топливо

Изменение цен на бензин АИ-92 составило +0,86%, АИ-95 — +0,97%, АИ-98 — +0,38%, дизельное топливо — +0,33%. Цена на газовое моторное топливо осталась на прежнем уровне.

Услуги

В апреле в категории услуг связи изменилась абонентская плата за стационарный телефон — за неограниченный объём местных телефонных соединений (+5,63%) и плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа (+5,53%).

Среди услуг пассажирского транспорта изменились цены на проезд в купейных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования: +23,12% и +11,66% соответственно. Снизились цены на проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования: - 3,47%.

В категории услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки в страны Закавказья (+3,75%) и Турцию (+2,47%). Подешевели поездки в Китай (- 30,18%), страны Юго-Восточной Азии (- 19,11%), Египет (- 11,28%), страны Средней Азии (- 5,59%).

Изменилась стоимость речных круизов по территории России (+13,44%), поездок на Черноморское побережье России (+13,17%), проживания в доме отдыха или пансионате (+12,22%), лечения в санатории (+10,94%). Выросла стоимость проживания в гостиницах категории 3* (+9,23%), 4-5* (+7,43%), 1* или мотеле (+7,14%), хостеле (+6,98%).

Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали аренда легкового автомобиля (+10,69%), прививки для животных (+7,62%), установка натяжного потолка (+5,63%). Снизилась годовая стоимость полиса КАСКО на 7,67%.