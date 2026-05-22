Калининградстат зафиксировал снижение темпов инфляции в регионе: на что снизились цены и что подорожало

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
В Калининградской области в апреле по отношению к марту средний индекс потребительских цен составил 100,4%. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщает Калининградстат.

С начала года цены в регионе выросли на 2,8%. Вместе с тем, ведомство отмечает замедление темпов инфляции: в 2025 году в апреле цены выросли за месяц на 1,2%, а с начала года — на 4,6%.

Продукты

В апреле цены на продовольственные товары менялись как в сторону роста, так и снижения. Сильнее всего подешевели свежие огурцы — на 15,64%. В числе других подешевевших продуктов:

  1. апельсины — на 8,77%, 
  2. чеснок — на 4,02%, 
  3. виноград — на 2,92%, 
  4. бананы — на 2,54%, 
  5. перец сладкий — на 2,17%,
  6. колбаса полукопчёная и варёно-копчёная — на 2,31%,
  7. рыба охлаждённая и мороженая разделанная лососёвых пород — на 0,55%,
  8. манная крупа — на 3,74%, 
  9. рис — на 2,85%, 
  10. пшеничная мука — на 2,50%, 
  11. сливочное масло — на 2,69%, 
  12. молоко ультрапастеризованное 2,5—3,2% жирности — на 2,61%, 
  13. кефир — на 2,31%, 
  14. творог — на 1,95%,
  15. фруктовые соки — на 4,18%, 
  16. конфеты мягкие, глазированные шоколадом — на 4,03%, 
  17. чай чёрный пакетированный — на 3,73%, 
  18. чай чёрный — на 3,23%, 
  19. конфеты шоколадные натуральные и с добавками — на 3,16%, 
  20. яйца куриные — на 2,57%.

В числе подорожавших заметнее всего — лимоны (+7,26%), морковь (+2,82%), лук репчатый (+2,58%), грибы свежие (+2,54%). Также выросли в цене:

  1. баранина — на 3,08%, 
  2. печень птицы — на 3,20%, 
  3. печень говяжья и свиная — на 3,07%,
  4. живая и охлаждённая рыба — на 5,85%, 
  5. солёная сельдь — на 1,72%, 
  6. рыбные консервы в томатном соусе — на 1,02%,
  7. хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной — на 2,74%, 
  8. булочные изделия сдобные из муки высшего сорта — на 2,14%, 
  9. хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 2,12%, 
  10. сырки творожные глазированные — на 4,32%, 
  11. йогурт — на 3,65%, 
  12. молоко для детей — на 3,64%,
  13. горошек зелёный консервированный — на 4,98%, 
  14. овощные консервы для детского питания — на 4,15%, 
  15. оливковое масло — на 3,07%, 
  16. сливочное мороженое — на 3,05%.

Непродовольственные товары

Что касается товаров первой необходимости, изменились цены на жидкое туалетное мыло (+3,54%) и зубную пасту (+2,02%). Подешевели бумажные столовые салфетки (- 6,19%), пена для бритья (- 3,58%), жидкие средства для стирки (- 2,09%).

Среди прочих непродовольственных товаров изменились цены на 

  1. меховые женские пальто и дублёнки (+6,23%), 
  2. тушь для ресниц (+5,28%), 
  3. садовые лопаты (+4,47%), 
  4. свежесрезанные цветы (+3,39%), смарт-часы (+3,29%), 
  5. роботы-пылесосы (+3,21%).

Снизились цены на 

  1. джемперы женские (- 5,25%,) 
  2. джемперы для школьников (- 5,18%),  
  3. моноблоки (- 4,40%), 
  4. чемоданы (- 3,54%), 
  5. миксеры и блендеры ( -3,07%), 
  6. мужские ветровки (- 3%), 
  7. коляски для новорождённых (- 2,68%), 
  8. смартфоны (- 2,39%).  

Топливо

Изменение цен на бензин АИ-92 составило +0,86%, АИ-95 — +0,97%, АИ-98 — +0,38%, дизельное топливо — +0,33%. Цена на газовое моторное топливо осталась на прежнем уровне.

Услуги

В апреле в категории услуг связи изменилась абонентская плата за стационарный телефон — за неограниченный объём местных телефонных соединений (+5,63%) и плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа (+5,53%).

Среди услуг пассажирского транспорта изменились цены на проезд в купейных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования: +23,12% и +11,66% соответственно. Снизились цены на проезд в плацкартных вагонах скорого фирменного и скорого нефирменного поезда дальнего следования: - 3,47%.

В категории услуг зарубежного туризма изменились цены на поездки в страны Закавказья (+3,75%) и Турцию (+2,47%). Подешевели поездки в Китай (- 30,18%), страны Юго-Восточной Азии (- 19,11%), Египет (- 11,28%), страны Средней Азии (- 5,59%).

Изменилась стоимость речных круизов по территории России (+13,44%), поездок на Черноморское побережье России (+13,17%), проживания в доме отдыха или пансионате (+12,22%), лечения в санатории (+10,94%). Выросла стоимость проживания в гостиницах категории 3* (+9,23%), 4-5* (+7,43%), 1* или мотеле (+7,14%), хостеле (+6,98%).

Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали аренда легкового автомобиля (+10,69%), прививки для животных (+7,62%), установка натяжного потолка (+5,63%). Снизилась годовая стоимость полиса КАСКО на 7,67%.

В Калининградской области покупатели перешли в режим жёсткой экономии, отметил председатель совета директоров компании «Спар-Калининград» Олег Пономарёв.

