В Калининградской области с 26 мая ожидается заметное похолодание

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В конце мая в регионе установится холодная погода: средние температуры могут опуститься на 2–4 градуса ниже нормы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, причина похолодания — режим циркуляции «ATR» (атлантико‑уральская блокировка), который приносит в регион северный и арктический воздух. Модель ECMWF показывает, что этот режим закрепится с 26–27 мая и будет ослабевать только в начале июня.

Самый холодный период ожидается с 26 по 31 мая. Затем, по долгосрочным расчётам, модели начинают показывать более тёплые варианты развития погоды. В первой декаде июня шансы выйти из холодной аномалии выглядят достаточно высокими.