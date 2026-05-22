Разбирая товар в своём магазинчике, калининградец случайно нашёл пластинку своей мамы, которую ей подарили в 1981-м

Хозяин калининградской винтажной лавки случайно обнаружил пластинку классической музыки, которую много лет назад дарили его маме. Об этом Денис рассказал «Клопс».

Разбирая очередную партию винила, которую магазин закупил в Нижнем Новгороде, супруга калининградца заметила дарственную надпись на обратной стороне конверта. Она гласила: «Сушко Наталье, занявшей второе место на олимпиаде среди старших классов. 16.02.1981 год. Омская школа искусств».

Оказалось, что награду 45 лет назад получила мать Дениса, которая уже 35 лет не живёт в Омске. «Какова вероятность, что пластинка, проделав тысячи километров, попадёт именно в Калининград?» — удивляется Денис.