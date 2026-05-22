Разбирая товар в своём магазинчике, калининградец случайно нашёл пластинку своей мамы, которую ей подарили в 1981-м

Фото предоставил Денис Павлов
Хозяин калининградской винтажной лавки случайно обнаружил пластинку классической музыки, которую много лет назад дарили его маме. Об этом Денис рассказал «Клопс».

Разбирая очередную партию винила, которую магазин закупил в Нижнем Новгороде, супруга калининградца заметила дарственную надпись на обратной стороне конверта. Она гласила: «Сушко Наталье, занявшей второе место на олимпиаде среди старших классов. 16.02.1981 год. Омская школа искусств».

Оказалось, что награду 45 лет назад получила мать Дениса, которая уже 35 лет не живёт в Омске. «Какова вероятность, что пластинка, проделав тысячи километров, попадёт именно в Калининград?» — удивляется Денис.

«Клопс» пообщался и с самой Натальей Сушко. Как именно и когда пропала подаренная ей пластинка, она вспомнить не смогла, но подготовку к конкурсу она помнит до сих пор. Это была олимпиада с несколькими испытаниями: участники сдавали теорию, сольфеджио и выступали перед жюри. 

«Преподаватель сказала: чтобы выиграть конкурс, нужно заниматься по шесть часов в день. И я как человек ответственный так и делала. Бедные соседи! Наверху жила семья с двумя мальчишками, они постоянно шумели, но потом жаловаться начали уже на меня. Даже приходили к родителям. А мои папа и мама говорили: молодец, продолжай!» — рассказала женщина.

В прошлом году она приезжала к сыну в Калининград, но тогда семья ещё не знала, что пластинка уже находится у них на складе среди другого винила.

