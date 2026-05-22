Разбирая товар в своём магазинчике, калининградец случайно нашёл пластинку своей мамы, которую ей подарили в 1981-м

Хозяин калининградской винтажной лавки случайно обнаружил пластинку классической музыки, которую много лет назад дарили его маме. Об этом Денис рассказал «Клопс».
Разбирая очередную партию винила, которую магазин закупил в Нижнем Новгороде, супруга калининградца заметила дарственную надпись на обратной стороне конверта. Она гласила: «Сушко Наталье, занявшей второе место на олимпиаде среди старших классов. 16.02.1981 год. Омская школа искусств».
Оказалось, что награду 45 лет назад получила мать Дениса, которая уже 35 лет не живёт в Омске. «Какова вероятность, что пластинка, проделав тысячи километров, попадёт именно в Калининград?» — удивляется Денис.
«Клопс» пообщался и с самой Натальей Сушко. Как именно и когда пропала подаренная ей пластинка, она вспомнить не смогла, но подготовку к конкурсу она помнит до сих пор. Это была олимпиада с несколькими испытаниями: участники сдавали теорию, сольфеджио и выступали перед жюри.
«Преподаватель сказала: чтобы выиграть конкурс, нужно заниматься по шесть часов в день. И я как человек ответственный так и делала. Бедные соседи! Наверху жила семья с двумя мальчишками, они постоянно шумели, но потом жаловаться начали уже на меня. Даже приходили к родителям. А мои папа и мама говорили: молодец, продолжай!» — рассказала женщина.
В прошлом году она приезжала к сыну в Калининград, но тогда семья ещё не знала, что пластинка уже находится у них на складе среди другого винила.
