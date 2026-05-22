Калининградцы серьёзно отравились, поужинав шаурмой в одной из популярных точек общепита

Калининградцы отравились, заказав шаурму в одном из городских заведений. Об этом «Клопс» рассказал один из пострадавших, Игорь Соловьёв.

Вечером 13 мая Игорь вместе со своей девушкой поужинали в популярной точке общепита. Наутро пара почувствовала себя плохо. У обоих была рвота, диарея и повышенная температура.

Мужчина вызвал скорую. Медики подтвердили острое отравление, с которым парень и девушка промучились аж четыре дня, даже пропустив работу. По словам Игоря, они с девушкой уже десяток раз заказывали еду из этого кафе, но ни разу не сталкивались с какими-либо проблемами.

Сначала калининградец попытался выйти на связь с сотрудниками заведения. Не услышав ничего внятного, он решил, что разговаривать с ними дальше бессмысленно. Игорь написал претензию в адрес индивидуального предпринимателя, которому принадлежит заведение, а затем — напрямую владельцу.

Тот откликнулся и предложил компенсацию — 10 тысяч рублей на двоих. «У меня только на лекарства ушло почти 4 тысячи. Я говорю: вы готовы компенсировать мне дни работы, моральный ущерб за двоих — за меня и за мою девушку? Он сказал: нет, это максимальная сумма, которую я вам готов предоставить. Я говорю: тогда мы с вами, наверное, так не сойдёмся», — вспоминает собеседник «Клопс».

Через некоторое время владелец написал снова — он хотел решить всё мирно. Игорь согласился встретиться, но разговор опять не получился.

«Он наезжал сначала, что мы с него вымогали деньги. По итогу он сказал: озвучьте сумму, какую вы хотите получить. Мы ему озвучили, а он стал шантажировать нас этим. Мы ответили, что никаких денег не надо, будем решать всё по справедливости», — рассказывает Игорь.

По словам мужчины, он хотел бы добиться того, чтобы заведение проверили, поэтому написал заявление в Роспотребнадзор. Калининградец также создал петицию в интернете. С её помощью он хочет привлечь внимание тех, кто тоже мог отравиться в этом заведении.

«Клопс» направил информационный запрос в региональный Роспотребнадзор с просьбой пояснить, планируется ли проверка кафе.