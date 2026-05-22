В Калининграде строительным инженерам и IT-специалистам хотят поднять зарплаты

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Власти Калининграда планируют ввести новые стимулирующие надбавки для сотрудников муниципальных учреждений. Доплаты могут достигать 100%, говорится в проекте постановления, размещённом на сайте мэрии.

Двойную надбавку смогут получать инженеры по надзору за строительством и строительному контролю, геодезисты, проектировщики и сметчики. Такие же выплаты предусмотрены для ведущих системных администраторов, специалистов по информационной безопасности и геоинформационным системам. В пояснении говорится, что меры нужны для «сохранения и привлечения высококвалифицированных кадров».

Кроме того, повышенные выплаты хотят установить начальникам и заместителям руководителей профильных отделов. Для строительной сферы условием станет наличие не менее 70% специалистов в штате подразделения, для IT-направления — более 40%.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.