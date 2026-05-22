В медучреждениях Калининградской области 23 мая проведут бесплатные обследования

В субботу, 23 мая, во всех медорганизациях Калининградской области пройдёт акция «Здоровье выходного дня». Об этом сообщает региональный минздрав.

С 9:00 до 14:00 жителей будут принимать терапевт, акушер‑гинеколог, хирург и уролог. Пациенты смогут пройти ЭКГ, флюорографию, маммографию, антропометрию, сдать анализы крови и кала, а также мазки на цитологию. В поликлиниках проведут лекции и профилактические беседы о здоровом образе жизни, питании и способах сохранения здоровья.

По данным министерства, акция будет проходить по субботам и повторится 20 июня, 11 июля, 15 августа, 19 сентября, 10 октября, 14 ноября и 12 декабря. Провериться можно в любой поликлинике региона — приём ведут независимо от места прикрепления. В будни учреждения работают с 8:00 до 20:00, по субботам — с 9:00 до 14:00.