В Калининградской области за четыре года зарплаты HR‑специалистов выросли почти на половину — аналитики

В Калининградской области за четыре года медианные зарплаты в сфере управления персоналом выросли на 44%, а требования к кандидатам сместились в сторону цифровых навыков. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru.

Предлагаемые зарплаты заметно увеличились. По данным платформы, медиана дохода в региональных HR-вакансиях поднялась с 43,5 до 62,5 тысячи рублей. Быстрее других росли доходы бизнес‑тренеров: с 50 до 85 тысяч рублей. Существенно прибавили и специалисты по кадрам — с 35 до 70 тысяч. У рекрутеров медианная зарплата увеличилась с 40 до 65 тысяч рублей.

Параллельно меняется и портрет самого HR‑специалиста. Если ещё несколько лет назад акцент делался на классические задачи — кадровое делопроизводство, подбор персонала, владение 1С и знание трудового кодекса, — то сейчас работодатели в Калининградской области ждут умения работать с данными и современными сервисами для автоматизации найма.

Спрос на HR‑аналитику вырос в 11 раз. Почти в 3,5 раза чаще стали упоминать навык работы в Битрикс24. Вакансии, где нужны Skillaz или Talantix, появились впервые — таких требований не было вовсе четыре года назад. Запрос на владение КЭДО теперь встречается примерно в каждой десятой вакансии. Также растёт интерес к управлению эффективностью и тайм‑менеджменту — число таких упоминаний увеличилось на 68% и 2,2 раза соответственно.