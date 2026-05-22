Бесхозные провода начнут купировать: в Калининграде ищут владельцев кабелей и муфт, висящих в центре города

В Калининграде объявили новый этап программы «Чистое небо». Владельцам кабелей и муфт дали 20 дней на то, чтобы объяснить, на каком законном основании их имущество сейчас находится на городских опорах освещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Калининградскую службу заказчика интересуют провода на улицах:
- Барнаульская (от Лениниского проспекта до ул. Вагнера);
- Загорская;
- Диккенса (от ул. Галицкого до Космической);
- Коперника (от ул. Больничной до Житомирской);
- Салтыкова-Щедрина (от ул. Вагнера до Коперника);
- Житомирская (от Ленинского проспекта до ул. Коперника);
- Звёздная;
- Гвардейский проспект (от Ленинского проспекта до ул. Генерал-фельдамршала Румянцева);
- Театральная (от Ленинского проспекта до проспекта Мира);
- Генерала Галицкого (от ул. Театральной до Генерал-фельдамршала Румянцева);
- Бесселя (от ул. Генерала Галицкого до Вагнера);
- Вагнера (от ул. Бесселя до Житомирской);
- Геологическая (от ул. Барнаульской до Космической);
- Космическая (от ул. Диккенса до Театральной).