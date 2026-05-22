08:10

Бесхозные провода начнут купировать: в Калининграде ищут владельцев кабелей и муфт, висящих в центре города

  1. Калининград
Автор:
Бесхозные провода начнут купировать: в Калининграде ищут владельцев кабелей и муфт, висящих в центре города - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининграде объявили новый этап программы «Чистое небо». Владельцам кабелей и муфт дали 20 дней на то, чтобы объяснить, на каком законном основании их имущество сейчас находится на городских опорах освещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Калининградскую службу заказчика интересуют провода на улицах:

  1. Барнаульская (от Лениниского проспекта до ул. Вагнера);
  2. Загорская;
  3. Диккенса (от ул. Галицкого до Космической);
  4. Коперника (от ул. Больничной до Житомирской);
  5. Салтыкова-Щедрина (от ул. Вагнера до Коперника);
  6. Житомирская (от Ленинского проспекта до ул. Коперника);
  7. Звёздная;
  8. Гвардейский проспект (от Ленинского проспекта до ул. Генерал-фельдамршала Румянцева);
  9. Театральная (от Ленинского проспекта до проспекта Мира);
  10. Генерала Галицкого (от ул. Театральной до Генерал-фельдамршала Румянцева);
  11. Бесселя (от ул. Генерала Галицкого до Вагнера);
  12. Вагнера (от ул. Бесселя до Житомирской);
  13. Геологическая (от ул. Барнаульской до Космической);
  14. Космическая (от ул. Диккенса до Театральной).
674
Городская среда ЖКХ