Центр Зеленоградска закроют для движения в субботу

В Зеленоградске в субботу, 23 мая, впервые пройдёт Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Движения транспорта центр города-курорта ограничат с 8:00 до 13:00. Об этом предупредили в администрации муниципалитета.

Перекрыты будут: площадь «Роза ветров» — променад — ул. Гагарина — ул. Крымская — городская площадь — Курортный проспект — улица Володарского — городской парк.

«Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут с учётом введённых ограничений», — обратились к автомобилистам в администрации.