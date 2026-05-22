Началась продажа билетов на матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго

Стартовала продажа билетов на матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго. Товарищеская игра пройдёт в Калининграде 9 июня, начало поединка в 19:00.

В Российском футбольном союзе напомнили, что приобрести контрамарки можно только на сайте официального билетного партнёра РФС. Стоимость билетов варьируется от 400 до 2 400 рублей.

Для детей до пяти лет включительно, вход на стадион бесплатный при условии, что они проходят на стадион в сопровождении близких родственников и не занимают индивидуальные зрительские места. Необходимо только в момент покупки билета на матч скачать пригласительный на ребёнка.

Заявки на посещение матча для людей с инвалидностью необходимо направлять на электронную почту mgn@rfs.ru до 06 июня включительно.

На подготовку к этому матчу приглашены два игрока калининградской «Балтики» Мингиян Бевеев и Максим Петров. Последний, кстати, едва команда ушла в отпуск, сыграл свадьбу. Так что, возможно, в Калининграде впервые сыграет в новом для себя статусе.