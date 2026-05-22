06:17

На каких улицах Калининграда не будет света 22 мая (список)

  1. Калининград
Автор:
На каких улицах Калининграда не будет света 22 мая (список) - Новости Калининграда

В Калининграде в пятницу, 22 мая, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 14:00 электричество отключат на:

  1. ул. Коммунистическая, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 29-33а;
  2. ул. Летняя, 10, 16а, 20, 24-24а, 28;
  3. ул. Минусинская, 2, 4, 6-8, 10, 12, 21-23, 29-33а,
  4. ул. Маршала Новикова, 17-19, 21-23.

С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:

  1. Ростовская, 1, 4-8, 10-11, 13-25;
  2. Каштановая аллея, 77а, 83, 97;
  3. Чернышевского, 75а.
580
ЖКХ