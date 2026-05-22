На Нижнем озере в Калининграде рыба выбрасывается из воды (видео)

На Нижнем озере в Калининграде горожане заметили странное поведение обитаталей водоёма. Рыба буквально выбрасывалась на берег, так что горожанам пришлось помочь ей вернуться в родную среду. Об этом «Клопс» рассказал очевидец Игорь.

По словам мужчины, странное зрелище он застал в четверг, 21 мая. Под дамбой, которая соединяет берега озера рядом с Домом творчества на Сергеева, установлена гидротехническая конструкция. Из трубы бьёт струя воды: так она из верхней части водоёма попадает в нижнюю.

И вот рыба как сумасшедшая выпрыгивает навстречу этой воде и попадает в ловушку», — говорит Игорь.

Дело в том, что сразу у дамбы, там, куда попадает поток, очень мелко. Так что рыбины фактически ложатся на сушу и уже не могут самостоятельно плыть. Знакомые Игоря спустились к воде и помогли бедолагам нырнуть в глубину.

«Мне кажется, что она просто на свежую воду так стремится, — предположил мужчина. — И там, в этом месте, где вода выливается, если приглядеться, там сотни рыб, они близко к этому месту подплыли, навстречу этой воде».