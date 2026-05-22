Когда-то хранили уголь, теперь хранят мусор: калининградка годами борется с руинами сараев во дворе (фото)

Вот уже доброе десятилетие как стали бельмом на глазу жителей улиц Дрожжевой и Батальной в Московском районе полуразвалившиеся угольные сараи. Там копится мусор и суетятся крысы, случались и пожары. Но избавиться от них, похоже, невозможно, поделилась с «Клопс» своей бедой калининградка Ольга в четверг, 21 мая.

Сараюшки из серого кирпича относятся к одному из домов старого фонда на улице Батальной. В давние времена, когда в нём было печное отопление, жильцы хранили там уголь. Но необходимость в этом давно отпала, так что хозяева их забросили.

«Мы жаловались на это миллион раз, — говорит Ольга. — Я десять лет тут живу и десять лет борюсь. И всё без толку. Обычно говорят, что ничего сделать не могут. Однажды мне вообще пришёл ответ, что всё убрано, а всё как стояло, так и стоит!»

За годы многие каморки лишились крыш и дверей, некоторые — даже части стен. Те, что остались, завалены горами хлама. Тут и старая одежда, и куски шифера, и лопнувшие мешки с гниющим мусором, которые кто-то не донёс до кески. Среди рванья снуют крысы, для которых тут настоящее раздолье.

«Это какой-то кошмар, — говорит калининградка Ольга, хозяйка квартиры в доме на Дрожжевой, сразу за которым и выстроились сараи. — Полная антисанитария, грязь, вонь».