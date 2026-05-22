«Евстафий Плакида»: самая большая и точная янтарная модель корабля в Калининграде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Модель русского линейного корабля «Евстафий Плакида» (1763). 2025. Размеры: 135 х 150 х 55 см.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка По данным Книги рекордов Гиннесса, самая большая в мире модель корабля из янтаря — это «Титаник» работы польского мастера Томаша Олдзеевского. Его длина, как и высота, составляют полтора метра. Но корабль такого же размера можно увидеть в Калининграде! До 28 июня в Музее янтаря впервые для публики представлен полутораметровый янтарный макет парусника XVIII века. Точная копия линкора, сыгравшего ключевую роль в ходе Русско-турецкой войны (1768–1774), стала центральным экспонатом выставки «Евстафий Плакида. От искусства русских флотоводцев к мастерству янтарных корабелов». Янтарные модели кораблей калининградские мастера создают уже не первое десятилетие. Даже в постоянной экспозиции Музея янтаря есть две, меньше по размеру: это каракка «Санта-Мария» и корабль «Васа».

Модель шведского королевского корабля «Васа» (1628). 2007.

«С художником Сергеем Старовойтовым мы начали заниматься моделями кораблей в 2008 году. Сначала это были стилизации, ведь хороший чертёж тогда было сложно найти. Позже стали появляться качественные чертежи для судомоделирования. Мы ходили по всем модельным кружкам в Калининграде, собирая информацию буквально по крупицам. А потом чертежи стали появляться в интернете. Теперь мы ведём регулярную переписку с такими же "болеющими" темой кораблей людьми, которые собирают их из других материалов (например, дерева)», — рассказывает автор модели, художник из Светлого Андрей Смычек.

«Евстафий» — первая реплика в таком крупном масштабе. Группа мастеров создавала её более двух лет. Начали работу в 2022 году, когда из патриотических соображений приняли решение не делать модели английских, французских и немецких кораблей на заказ. «Евстафия» решили выполнить на свой страх и риск, без контракта. И не пожалели, ведь это легендарный, культовый корабль, в нём одном — вся трагичность и величие русского флота. Немного истории В ходе Русско-турецкой войны (1768–1774) 66-пушечный корабль «Евстафий Плакида» под командованием адмирала Григория Спиридова 24 июня (5 июля) 1770 года в Хиосском проливе сошёлся в абордажной схватке с 84-пушечным флагманским кораблём османского флота «Бурдж-у-Зафер». Артиллеристам «Евстафия Плакиды» удалось поджечь противника, огонь быстро распространился по вражескому кораблю. Но и «Евстафий» получил повреждения, в результате которых потерял управление и столкнулся с вражеским кораблём. Экипаж «Евстафия» пошёл в абордажный бой и захватил «Бурдж-у-Зафер». Однако пламя попало в крюйт-камеру, и корабль вместе с турецким флагманом взлетел на воздух. Погибли 629 человек. Остатки турецкого флота укрылись в Чесменской бухте, где были полностью уничтожены огнём русской корабельной артиллерии в ночь с 25 на 26 июня (6–7 июля). Эта победа стала Днём воинской славы России (7 июля) и была увековечена в полотнах Ивана Айвазовского и Якоба Гаккерта. За победу в Чесменском сражении Екатерина II учредила специальную серебряную медаль, командующий флотом граф Алексей Орлов получил орден Святого Георгия I степени и земли будущей подмосковной усадьбы «Отрада», адмирал Григорий Спиридов был награждён орденом Святого Андрея Первозванного.

В Музее янтаря историю этого легендарного сражения дополняет и иллюстрирует огнестрельное и холодное оружие XVIII–XIX века, предметы быта моряков из частной коллекции Бориса Мегорского и фондов Музея Мирового океана, удивительно точные скульптурные изображения матросов и офицеров из экспозиции филиала Центрального военно-морского музея в Балтийске, а также материалы из фондов ГМЗ «Царское Село» и Ступинского краеведческого музея. Детали решают всё Собрать такой корабль — уже большой и кропотливый труд. Однако калининградские мастера не ограничились только внешним оформлением. Снаружи и внутри «Евстафий Плакида» выглядит один в один как настоящий парусник из серии 66-пушечных кораблей «Слава России». Пытливый зритель может рассмотреть во всех подробностях рангоут (надпалубные конструкции) и детали вооружения, три мачты с парусами, систему рулевого управления, внутреннюю организацию нижних палуб, крюйт-камеры, камбуза, провизионных кладовых, кабельных ящиков с якорным канатом, а также жилых помещений с каютами офицеров и кубриком команды.

Модель бескаркасная, во внутреннем пространстве воссоздан интерьер с помощью мелких деталей тончайшей работы. На нижней палубе — ядра, такелаж, загон с животными. На камбузе можно рассмотреть очаг, а на нём — чан с едой. На столе — жареный поросёнок, вокруг — посуда и мебель. Даже романтичный сундук с золотом присутствует. Все механизмы, крышечки и двери открываются и закрываются. Целая история разыгрывается и на палубе корабля, где подъёмный механизм держит шлюпку в момент её спуска на воду. Когда корабль сошёлся с турками в бою и загорелся, адмирала Спиридова эвакуировали на такой же шлюпке, как та, что висит на нитях янтарного «Евстафия».

Пушки на борту отлиты из серебра. Корпус скреплён более чем тридцатью тысячами крошечных серебряных гвоздей. Ну а несколько фигурок на палубе введены для понимания масштаба модели. В других витринах представлены фрагменты подобных кораблей работы Андрея Смычека — например, каюты для младших офицеров и кают-компании, паруса, штурвалы, которые готовы к установке на новую модель.

Андрей Смычек говорит, что порой владельцы его кораблей через несколько месяцев звонят, обнаружив новые нюансы. «А я иногда сам забываю, что там есть, а чего нет», — смеётся автор. Как строили янтарный корабль Корабль «Евстафий Плакида» создан из натурального матового янтаря. Прессованного здесь совсем немного, его пустили на реи и мачты, так как натуральный камень слишком хрупок для таких деталей. Сначала были чертежи, затем мастера изготовили матрицу, которая должна была сформировать все необходимые изгибы. Первыми делаются паруса (для снятия столь тонких пластин с матрицы разработали специальную технику), затем — корпус, и лишь в конце вырезаются мелкие части. На паруса пустили самый светлый янтарь. Различная степень его прозрачности придаёт воздушности.

Вы спросите, что было самым сложным в работе? Оказалось — Андреевский флаг. Во-первых, из-за его филигранных изгибов, которые необходимо было отполировать. Во-вторых, был найден способ создать с помощью калёного янтаря крест на развевающемся полотнище. Андрей Смычек уверяет, что никто в области такой «фокус» повторить не сможет. Что ещё посмотреть на выставке В витринах, которые дополняют и иллюстрируют тему Русско-турецкой войны, показано, как выглядели и одевались матросы русского флота времён правления Екатерины II. Оружие, монеты, марки и значки, даже мундирные пуговицы — всё вокруг переносит зрителя во времена славных морских побед. А в отдельных витринах показаны модели пушек работы известных художников Александра Крылова и Юрия Великотского и курительные трубки XIX — начала XX веков с резными деталями из янтаря.