«Шесть морских соток»: ЛДПР предлагает выделить жителям участки у моря

Инициатива предполагает введение моратория на коммерческую застройку побережья и предоставление местным жителям земли для садоводства и дачного строительства.

В Калининградской области обсуждается идея предоставления местным семьям земельных участков вблизи морского побережья. Поводом послужили жалобы жителей региона: они вынуждены платить за отдых на море как туристы, несмотря на то, что живут в непосредственной близости от него.

В региональном отделении ЛДПР предложили решение: «Шесть морских соток». Как отмечают инициаторы проекта, в настоящее время прибрежные земли зачастую либо пустуют, либо уходят под коммерческую застройку — отели и апартаменты, что делает доступ к морю для обычных семей с детьми практически невозможным. ЛДПР предлагает ввести мораторий на перевод земель в прибрежной зоне под коммерческое использование.

Предполагается, что местные жители смогут получать участки площадью до шести соток для ведения садоводства и отдыха. При этом на участке разрешается построить дачу, однако его продажа будет запрещена: это, по замыслу авторов, должно предотвратить спекуляции и сохранить ресурс именно для жителей региона.

«Основная идея проста: калининградец остаётся калининградцем, а турист — туристом, — пояснил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Калининградской области Евгений Мишин. — Прежде чем туристы смогут приезжать сюда и наслаждаться отдыхом, местные жители должны иметь возможность провести выходные у моря. Это не роскошь, а вопрос справедливости. Природа и море должны быть доступны тем, кто здесь живёт и работает».

По мнению разработчиков проекта, доступ к земельным участкам на побережье может повлиять на качество жизни семей. А создание условий для отдыха на природе и возможность построить собственный дом, в свою очередь, станут стимулом для улучшения демографической ситуации в регионе.

«Предложение будет внесено в региональную и федеральную повестку для дальнейшего обсуждения», — заявил Евгений Мишин.