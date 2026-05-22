Система ОМС: управляй своим здоровьем

— В Калининградской области проводятся занятия в «Школах здоровья». Но, в отличие от приёма, где врач смотрит анализы, в школе учат «ремеслу» жизни с болезнью. Как держать под контролем хронические заболевания, правильно питаться и предотвращать осложнения. Это как раз то место, где на нюансы отводится основное время, в отличие от 15-минутного приёма у врача. К примеру, люди с сахарным диабетом могут научиться правильно контролировать уровень глюкозы и вместе с врачом-специалистом подберут необходимый рацион питания при этом заболевании. Формат встреч подразумевает диалог, поэтому у пациента всегда есть возможность задать все важные для него вопросы. Стоит отметить, что посещаемость «Школ здоровья» стабильно растёт. К примеру, если два года назад «Школу здоровья» по сахарному диабету посетили 4,5 тысячи человек, то в прошлом году эта цифра увеличилась вдвое — до 8,5 тысячи посещений — и продолжает расти.

— В 2025–2026 годах медицинская реабилитация в регионе вышла на новый уровень: открываются новые койки, расширяется сеть отделений. Можно сказать, что это направление устойчиво развивается?

— Да, реабилитация сейчас разделена на несколько уровней: от круглосуточных стационаров до амбулаторных отделений в поликлиниках. Активно работает и расширяется отделение детской реабилитации, где юные пациенты восстанавливаются после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата и неврологии. В этом году мы ждём открытия новых отделений медицинской реабилитации на базе государственных медучреждений.

— Прошлый год в региональном здравоохранении был посвящён выстраиванию логистики и маршрутов для онкопациентов. Можно ли сказать, что региональная система здравоохранения перешла на новый этап в организации помощи по этому направлению?

— Помощь для онкологических пациентов была и сохраняется в полном объёме. Она оказывается бесперебойно. При необходимости сохраняется возможность направления пациента в федеральные клиники. В соответствии с территориальной программой ОМС пациента могут направить на проведение ПЭТ-КТ за пределы региона. Теперь это не дефицитная услуга, а стандарт обследования. Кроме того, на территории области вдвое увеличилось количество проведённых высокотехнологичных операций (с 668 в 2024 году до 1,2 тысячи в 2025 году), в том числе по такому сложному профилю, как радиология.

— Как изменилась работа с жалобами от пациентов?

— Официальный приём электронных обращений теперь переведён на платформу обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». Электронная почта больше не работает как инструмент для официальной переписки по жалобам. Но важно понимать, что ПОС — это не «книга жалоб», а инструмент экспертного контроля. Эта система настроена на ускоренное решение медицинских вопросов. Средний срок ответа сейчас значительно меньше и обычно составляет от 5–10 дней для отдельных категорий обращений. Максимальный срок рассмотрения официального обращения составляет 30 дней.

— Как пользоваться платформой обратной связи?

— Необходимо зайти на портал «Госуслуги» или в приложение «Госуслуги Решаем вместе». В меню выбора проблемы выбрать раздел «Медицина». Для вопросов по программе ОМС выбрать подкатегорию «Обязательное медицинское страхование» и написать своё обращение. Ответ придёт в ваш личный кабинет на «Госуслугах» и на привязанную почту. Вы увидите официальный документ с подписью ответственного лица.

— Какова на сегодняшний день роль фонда ОМС в оценке качества оказания медицинской помощи?

— Первичная проверка качества остаётся за страховыми медицинскими организациями (СМО). Фонд занимается их детализацией, инициирует тематические проверки и активно использует своё право проверять, насколько объективно СМО провели экспертизу. То есть выступает в качестве независимого эксперта. Для обеспечения максимальной прозрачности и объективности мы проводим тендеры и через конкурсную основу приглашаем экспертов из других регионов, в том числе специалистов высокого уровня с научными степенями. Этот механизм исключает конфликт интересов и позволяет выносить непредвзятые заключения. В прошлом году в системе ОМС совместно со страховыми медицинскими компаниями было проведено более 43 тысяч экспертиз качества, в том числе по поручению различных структур. Для нас главная цель экспертной работы фонда — не просто наказать медицинскую организацию, а выработать конкретные меры по улучшению качества оказания медицинской помощи.

— Как человек может узнать, проводились ли по нему когда-нибудь экспертные мероприятия?

— На официальном сайте ТФОМС Калининградской области в открытом доступе публикуется подробная отчётность о работе с обращениями граждан и о результатах контроля качества. В случае, если человек не доволен оказанием медицинской помощи, он может обратиться письменно в страховую медицинскую организацию с запросом о проведении экспертных мероприятий. Страховая медицинская компания предоставит акт экспертизы.

Уважаемые жители! Если у вас возникли вопросы по оказанию медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования, вы можете обратиться в свою страховую медицинскую компанию или в Территориальный фонд ОМС Калининградской области (телефон контакт-центра: 8 800 250-91-22, телефон горячей линии: 8 (4012) 31-36-00).



