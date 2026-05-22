Чекапы: почему о них говорят всё больше и есть ли в этом реальный смысл

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Вы наверняка слышали слово «чекап». Кто-то считает его модным словечком, кто-то — реальным инструментом заботы о себе.

Так что же такое чекап?

Чекап (от английского check-up — «проверка») — это комплексная диагностика по готовой программе. Вам не нужно думать, какие анализы сдавать и к каким врачам идти. Вы просто выбираете подходящий набор исследований и получаете расшифровку у врача.

Это действительно полезно или просто дань моде?

Полезно. Согласно данным ВОЗ, многие заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Регулярные проверки помогают выявить их, когда лечение наиболее эффективно. Российские клинические рекомендации также подчёркивают важность диспансеризации.

Чекап не гарантирует, что вы никогда не заболеете. Но он даёт информацию: уровень холестерина, сахара, витаминов, состояние внутренних органов. А это — повод вовремя скорректировать образ жизни или начать лечение.

Цифры, которые стоит знать

По данным BusinesStat, в 2025 году рынок лабораторной диагностики в России вырос на 13% (до 321 млрд рублей) — во многом благодаря профилактическим программам. Согласно исследованию «Работа.ру» и «ЮKassa», 43% женщин и 31% мужчин-предпринимателей хотели бы получить в подарок сертификат на чекап. 65% женщин готовы потратить на это 5–10 тысяч рублей, 23% мужчин — 10–20 тысяч.

Кому может быть полезен чекап?

Тем, кому за 40, при неспецифических симптомах (усталость, снижение веса), при факторах риска (курение, наследственность), перед операцией или при смене образа жизни (спорт, планирование беременности).

Какие чекапы есть в «Клинике Эксперт»?

В нашей клинике разработаны разные форматы профилактических программ. Это МРТ- и КТ-комплексы (например, «Причина боли...» или «МРТ всего тела»), УЗИ-комплексы («Женский треугольник», исследования сосудов, сердца), чекапы «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое сердце». Есть чекап «Подписка на врача» — консультации шести основных специалистов. А для будущих родителей — программы «Семейные горизонты», ведение беременности и послеродовое восстановление.

Главное преимущество чекапов в нашей клинике — всё в одном месте, без долгих записей и очередей. Вы получаете полную картину здоровья и рекомендации врача, который расшифрует результаты. Никакой тревоги — только спокойствие и понимание, что с вами происходит.

Каждый решает сам, нужны ли профилактические осмотры. Мы лишь напоминаем: профилактика работает, когда она регулярная. А выбор остаётся за вами.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg

Калининград, Букетная ул., 2