Туман, прохладная ночь и до +20 днём: погода в Калининградской области на 22 мая

В регионе в пятницу, 22 мая, сохранится переменная облачность и умеренно тёплая погода. Подробный прогноз опубликован в телеграм‑канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью ожидается +6…+9 градусов, местами температура может опускаться до +5. Возможны дымка и туман, у морского побережья к утру не исключены дожди. Утром потеплеет до +15…+17 градусов по области и до +11…+14 в прибрежных районах. Существенных осадков не прогнозируется, однако на востоке региона к полудню возможны кратковременные небольшие дожди.

Днём воздух прогреется до +17…+20 градусов, на побережье — до +14…+17, на Куршской и Балтийской косе — до +12…+15. Будет малооблачно. Вечером температура начнёт понижаться от +10…+14 градусов на закате до +7…+10 к полуночи. Местами у моря вновь возможны туман и дымка.

Ветер ночью и утром юго‑западный, слабый или умеренный, 3–8 м/с. Днём и вечером — западный или северо‑западный, 4–9 м/с, в порывах до 10–12 м/с.