Калининградский ретейлер намерен выращивать овощи и фрукты

«Спар-Калининград» намерен развивать собственное производство овощей и фруктов. Об этом заявил председатель совета директоров компании Олег Пономарёв на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота».

По его словам, торговая сеть планирует развивать проекты в сельском хозяйстве и ждёт, когда для этого сложатся наилучшие условия.

«Но не в молочное производство — нас больше интересуют овощи и фрукты, — отметил Олег Пономарёв. — Потому что эта категория на сегодняшний день в магазинах занимает 18,5 процента в наших продажах. Мы туда хотим двигаться, и это наша большая стратегия».

Отвечая на вопрос, не будут ли эти проекты «Спара» конкурировать с аналогичными в регионе, глава совета директоров компании подчеркнул, что об этом речи нет: «Это не конкуренция, мы ни с кем конкурировать не хотим. Скорее, это вертикальная интеграция. Мы хотим просто, чтобы у нас картофель всегда стоил нормальных денег. Чтобы мы были обеспечены калининградским яблоком, даже когда есть заморозки. У нас есть определённые планы того, как сделать больше калининградских товаров на полках в нашем городе. Будем выращивать яблочные сады и сажать картошку».