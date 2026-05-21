Сидят в жестяной палатке без окон: калининградцы рассказали, где уличные фотографы прячут декоративных голубей

В Калининграде жители Октябрьского острова обнаружили закрытую продуктовую палатку, где уличные фотографы прячут декоративных голубей. Об этом «Клопс» рассказали люди, живущие в соседних домах.
Жестяная продуктовая палатка стоит уже много лет. Когда-то здесь торговали продуктами, мясом, была «разливайка». Бизнес не пошёл, ларёк закрыли. Несколько месяцев назад у палатки стала появляться красная машина.
«Приезжали два парня, вижу — заносят клетки с голубями. Видел их несколько раз.
Утром забирают птиц, вечером быстренько туда заносят и закрывают», — рассказал житель соседнего дома.
Мужчина добавил, что палатку давно нужно отключить от коммуникаций и «вообще снести», так как она бесхозная и подпитывается от соседних домов.
Николай (имя изменено) в одно время гуляет с собакой. Он рассказал, что видел, как переноски с голубями выносили парни и девушки около 10-11 утра, а вечером заносили.
«Там один постарше мужчина, наверное, их курирует. А приходят за птицами разные молодые люди — и парни, и девушки. Выносят по 3-4 переноски. Кондиционер на палатке стоит, но она явно не работает. Там всё закрыто, духота и издевательство», — считает Николай.
Оксана (имя изменено) попыталась поговорить с одним из парней, что открывал палатку, но наткнулась на хамство.
«Ему лет двадцать. Ответил мне грубо — мол, какое вам дело. Когда он уехал, я попыталась рассмотреть, что внутри. Там затонированные окна, через них ничего не видно.
Только в небольшую щёлку сумела рассмотреть, что внутри стоит клетка, закрытая плёнкой — я предполагаю, для того, чтобы вокруг не летел мусор.
Слышно, как голуби возятся, курлыкают. Понятно, что эти парни не имеют понятия об уходе за такими птицами. Это просто источник заработка. Сдохнет — не жалко. Новый по объявлению 500 рублей стоит», — сокрушается калининградка.
Оксана позвонила в службу ветеринарии по Калининградской области, где ей посоветовали написать заявление, подтвердив, что домашние птицы должны быть окольцованы и привиты.
«Клопс» просит ведомство считать данную публикацию поводом для проверки. Точный адрес имеется в распоряжении редакции.
Ранее «Клопс» рассказывал как уличные фотографы превращают красивых птиц в источник заработка, а затем бросают их на набережной без защиты и еды. Зимой 2026 года произошёл и вовсе вопиющий случай: на пустыре близ футбольного стадиона местные жители обнаружили в снегу около десятка птиц, которые не могли взлететь. Обессиленных пернатых клевали вороны, они умирали на лютом морозе. Выживших голубей забрали сотрудники «Биосферы Балтики».