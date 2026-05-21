Сидят в жестяной палатке без окон: калининградцы рассказали, где уличные фотографы прячут декоративных голубей

Мужчина добавил, что палатку давно нужно отключить от коммуникаций и «вообще снести», так как она бесхозная и подпитывается от соседних домов.

«Приезжали два парня, вижу — заносят клетки с голубями. Видел их несколько раз.

Жестяная продуктовая палатка стоит уже много лет. Когда-то здесь торговали продуктами, мясом, была «разливайка». Бизнес не пошёл, ларёк закрыли. Несколько месяцев назад у палатки стала появляться красная машина.

Николай (имя изменено) в одно время гуляет с собакой. Он рассказал, что видел, как переноски с голубями выносили парни и девушки около 10-11 утра, а вечером заносили.

«Там один постарше мужчина, наверное, их курирует. А приходят за птицами разные молодые люди — и парни, и девушки. Выносят по 3-4 переноски. Кондиционер на палатке стоит, но она явно не работает. Там всё закрыто, духота и издевательство», — считает Николай.

Оксана (имя изменено) попыталась поговорить с одним из парней, что открывал палатку, но наткнулась на хамство.

«Ему лет двадцать. Ответил мне грубо — мол, какое вам дело. Когда он уехал, я попыталась рассмотреть, что внутри. Там затонированные окна, через них ничего не видно.

Только в небольшую щёлку сумела рассмотреть, что внутри стоит клетка, закрытая плёнкой — я предполагаю, для того, чтобы вокруг не летел мусор.

Слышно, как голуби возятся, курлыкают. Понятно, что эти парни не имеют понятия об уходе за такими птицами. Это просто источник заработка. Сдохнет — не жалко. Новый по объявлению 500 рублей стоит», — сокрушается калининградка.

Оксана позвонила в службу ветеринарии по Калининградской области, где ей посоветовали написать заявление, подтвердив, что домашние птицы должны быть окольцованы и привиты.

«Клопс» просит ведомство считать данную публикацию поводом для проверки. Точный адрес имеется в распоряжении редакции.