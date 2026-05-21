Застройщик рассказал, что мешает калининградцам получить ипотеку

В Калининградской области из 14 человек, обратившихся за получением ипотеки, получает одобрение лишь один. Это связано с высокой закредитованностью населения, заявил генеральный директор строительного холдинга «Модуль-Стройград» Евгений Верхолаз на круглом столе в медиагруппе «Западная пресса», организованном журналом «Королевские ворота».

По его словам, отказы в выдаче кредитов возникают, прежде всего, из-за отсутствия финансовой грамотности. Например, люди часто оформляют беспроцентную рассрочку при покупке товаров на маркетплейсах.

«Это всё равно считается как кредит и служит стопором для получения ипотеки, — отметил Евгений Верхолаз. — Многие люди не знают этого и набирают, набирают, потом приходят за ипотекой и получают такую проблему».

Ещё одна проблема, о которой рассказал девелопер: калининградцам трудно накопить средства на первоначальный взнос за квартиру.

«Допустим, муж и жена получают вместе порядка 200 тысяч рублей, — заметил Евгений Верхолаз. — Они говорят, что вполне могут платить ипотеку со взносом в 40 тысяч рублей в месяц. Но им не под силу собрать два миллиона рублей на первоначальный взнос. Если же они будут по 40 тысяч рублей откладывать на первоначальный взнос, им для этого понадобится долгий срок».