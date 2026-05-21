Александр Малинин признался, чем его покорила супруга: читайте в журнале «Калининградская антенна»

Александр Малинин признался, чем его покорила супруга. Пара поженилась в 1990 году, у них есть дочь Устинья и сын Фрол. Жена артиста Эмма 13 мая отметила 64-й день рождения. Малинин опубликовал пост с признанием.

«Родная моя. Тридцать восемь лет назад я не мог знать, что делаю самую верную ставку в жизни, когда впервые взял тебя за руку. Я просто утонул в тебе и с тех пор так и плаваю в этом счастье. Ты — редчайшее соединение ума и красоты. Доктор медицинских наук (Эмма по образованию врач-гинеколог. — Прим. «Антенны»). Женщина, которая знает, как устроено тело, но главное — как устроена душа. Твой медицинский гений спас не одну жизнь, а твой философский взгляд на мир спас меня от многих глупостей. Ты мыслишь шире, чем прожитые годы, и легче, чем заслуживает твой научный вес. Твои фаны тебя обожают. Но я люблю тебя не как они. Без дистанции. Я люблю тебя утром с чашкой кофе, вечером после трудного дня, в минуты тишины, когда мы просто молчим рядом. Я твой главный фан навсегда», — написал в соцсети Малинин.

