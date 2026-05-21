На Балткосе отремонтируют искусственную авандюну у форта «Западный»

На ремонт искусственной авандюны в посёлке Коса выделяют 64 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, подрядчику предстоит укрепить участок в районе пляжа, примыкающий к форту «Западный». На работы выделяется 64 млн рублей. На эти деньги планируется уложить подложку из геотекстиля и «укрепить откосы каменной наброской». На время работ будет оборудована временная дорога из бетонных плит. Укрепление необходимо завершить до 15 декабря.
На Куршской косе доделали новый переход, который должен защитить авандюну от разрушения.