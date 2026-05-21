Скамейка без досок, остановка без маршрута и +47 в трамвае: калининградцы нашли новые транспортные странности

Ссылка В Калининграде пассажиры общественного транспорта снова обратили внимание на мелочи, из которых складывается их ежедневный дискомфорт. В рубрике «Сам себе контролёр» — сломанная скамейка на остановке, устаревшая информация о маршрутах у «Автотор-Арены» и трамвайное табло, показавшее почти африканскую жару. Скамейка, на которую не сесть Читательница Виолетта Кочергина пожаловалась на состояние остановки «Озёрная (в центр)» на улице Горького. По её словам, там сломана скамейка. На фото видно, что от нормального сиденья осталась только одна деревянная планка из двух. Сесть на такую конструкцию невозможно — разве что получится поставить сумки и ждать автобус стоя.

Новый автобус есть, а на остановке его нет При подготовке к российско-китайским играм вскрылась давняя калининградская проблема — бардак с информацией на остановках. У «Автотор-Арены», куда с мая запустили новый автобусный маршрут №22, на павильоне упоминания этого транспорта нет. Зато осталась информация о 70-м, который в Калининграде уже упразднён. Для местных жителей это — не просто эстетическая ошибка. Если человек не пользуется транспортными приложениями или оказался в районе впервые, на такой остановке он не поймёт, какой автобус здесь реально ходит. Примечательно, что сам павильон появился совсем недавно.

+47 в трамвае и привычная духота Ещё один сбой пассажиры заметили в калининградском трамвае №3. В конце прошлой недели, если верить табло, температура воздуха в городе прогрелась до рекордных +47 градусов. По крайней мере, так на нём было написано. Но потепление в Калининграде действительно наступило, и это уже чувствуется в салонах общественного транспорта. А пассажиры снова жалуются на старую проблему — кондиционеры в трамваях привычно не работают. Ранее жители называли «Корсары» душегубками из-за жары внутри. Даже после многочисленных жалоб проблему с кондиционированием, по словам пассажиров, не решили: вместо этого в современных трамваях просто перестали показывать температуру воздуха в салоне.