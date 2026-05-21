В школах и колледжах Калининградской области прошли «Атомные уроки»

Их провели лучшие педагоги страны — участники и амбассадоры проекта госкорпорации «Росатом» и телешоу «Классная тема!». Серия интерактивных занятий была приурочена к 80-летию региона. Уроки прошли в Немане, Краснознаменске, Советске и других городах области. Более 500 школьников и студентов познакомились с современным подходом к изучению химии, биологии, физики и географии, а также узнали о перспективах работы в сфере атомных технологий.
По словам куратора телепроекта «Классная тема!» Андрея Федотова, современные педагоги всё чаще находят новые форматы общения с детьми и способны по-настоящему увлечь своим предметом.
«Современным педагогам гораздо проще находить общий язык с детьми и тем самым заинтересовывать их своим предметом. В Калининградской области есть два полуфиналиста нашего проекта, которые показали просто умопомрачительный результат», — отметил Федотов.
Во время встреч школьникам и студентам рассказывали не только о науке, но и о возможностях профессионального развития. Особое внимание уделили востребованности рабочих и технических специальностей. По данным Министерства просвещения России, в 2025 году 63% выпускников выбрали колледжи и техникумы вместо продолжения обучения в старшей школе.
Глава Советского городского округа Аркадий Данилов подчеркнул важность подготовки молодых специалистов для будущего страны.
«Сегодня уровень промышленности не на самом высоком уровне в нашей стране. Эти ученики, выпускники таких учебных заведений, как раз на их плечи ложится сегодня задача нового экономического рывка нашей страны», — заявил Данилов.
Организаторы отмечают: одна из главных задач проекта — показать престиж профессии учителя и сделать науку ближе для молодёжи. Участники телешоу «Классная тема!» и амбассадоры «Атомного урока» продемонстрировали школьникам авторские методики преподавания и современные подходы к обучению.
«Это лучшие педагоги страны, которые не только делятся своим опытом и знаниями внутри нашей поездки, но и распространяют это на всю Калининградскую область», — говорит руководитель проекта «Атомный урок» Анна Попова.
Проект «Атомный урок» реализуется при поддержке «Росатома» с 2020 года. Его участники могут не только получить новые знания, но и попробовать свои силы в конкурсах, победители которых отправляются в международную арктическую экспедицию «Росатома» «Ледокол знаний». После Советска педагоги продолжили образовательный тур в школах Калининграда и Зеленоградска.