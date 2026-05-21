В школах и колледжах Калининградской области прошли «Атомные уроки»

«Современным педагогам гораздо проще находить общий язык с детьми и тем самым заинтересовывать их своим предметом. В Калининградской области есть два полуфиналиста нашего проекта, которые показали просто умопомрачительный результат», — отметил Федотов.

По словам куратора телепроекта «Классная тема!» Андрея Федотова, современные педагоги всё чаще находят новые форматы общения с детьми и способны по-настоящему увлечь своим предметом.

Во время встреч школьникам и студентам рассказывали не только о науке, но и о возможностях профессионального развития. Особое внимание уделили востребованности рабочих и технических специальностей. По данным Министерства просвещения России, в 2025 году 63% выпускников выбрали колледжи и техникумы вместо продолжения обучения в старшей школе.

Глава Советского городского округа Аркадий Данилов подчеркнул важность подготовки молодых специалистов для будущего страны.

«Сегодня уровень промышленности не на самом высоком уровне в нашей стране. Эти ученики, выпускники таких учебных заведений, как раз на их плечи ложится сегодня задача нового экономического рывка нашей страны», — заявил Данилов.

Организаторы отмечают: одна из главных задач проекта — показать престиж профессии учителя и сделать науку ближе для молодёжи. Участники телешоу «Классная тема!» и амбассадоры «Атомного урока» продемонстрировали школьникам авторские методики преподавания и современные подходы к обучению.