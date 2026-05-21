«Имеет смысл бронировать даже на Новый год»: калининградские турагенты — о снижении цен из-за курса доллара

Падение курса доллара привело к снижению стоимости горящих путёвок и создало спрос на зарубежные курорты. Об этом «Клопс» рассказали представители туристических агентств.

По словам руководителя франчайзингового турагентства Anex Tour Екатерины Зотовой, путешествия сейчас действительно доступнее.

«Я подтверждаю, что стали ниже цены, — рассказывает собеседница «Клопс». — Но, на мой взгляд, основная причина — низкий спрос на туры за границу. Туроператоры снижают цены, чтобы продать и загрузить борта. Курс — тоже [повлиял], но он — допом».

Екатерина отмечает, что туры подешевели примерно на 20%. Однако она предупреждает: в случае с совсем низкой ценой отели, как правило, будут не очень качественные. В лучших местах таких больших скидок почти не делают.

«Сейчас открыли прямые перелеты в Турцию, люди активно летают. Но очень сильно [уценённые] туры — это скорее исключение, что кто-то туда летит. Основная масса предпочитает достойные отели», — уточняет специалист.

На май, по её словам, загрузка была очень хорошая, самолёты набирались быстро. Цена вопроса от 70 тысяч на человека (при двухместном размещении). Можно путешествовать и за двести, всё зависит от наполнения тура.

Другая представительница рынка с десятилетним стажем каких-то аномалий спроса из-за валютных перипетий не наблюдает. Ажиотажа, по её словам, нет и не было. Удешевления особо тоже нет.

«Калининградцы собираются в Турцию независимо от курса доллара, — заявила собеседница «Клопс». — Курс растёт — они собираются, падает — тоже. Бывает, некоторые тянут до последнего и ждут горящие туры, а потом не могут попасть в самолет. Сейчас я не заметила ни повышенной, ни пониженной активности. Всё по сезону».

По мнению эксперта, вторая половина мая всегда была дешевле — возникает окно в сезоне после праздников, но перед экзаменами и выпускными. То же самое — и с турами во Вьетнам и на Мальдивы, но Турция стала привлекательнее, когда отпала необходимость в стыковочных рейсах.

«Скоро отпуск — детей всё равно везти на море. Так что с апреля всё вернулось на круги своя, и пошли бронировать. У нас уже на ноябрь и октябрь Турция и Египет забронированы», — рассказывает эксперт.