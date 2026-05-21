30 мая в центре Калининграда на семь часов ограничат движение из-за забега (схема)

Схема: канал Центра организации движения и пассажирских перевозок / Телеграм

В Калининграде 30 мая на время «Зелёного марафона» перекроют Гвардейский проспект и несколько соседних улиц. Об этом пишут в телеграм-канале Центра организации движения и пассажирских перевозок. 

Ограничения будут действовать с 7:00 до 14:00. Проехать нельзя будет по следующим участкам:

  • Гвардейскому проспекту — от улицы Генерал-фельдмаршала Румянцева до Театральной;
  • улице Генерал-фельдмаршала Румянцева — на всём протяжении;
  • улице Дмитрия Донского — от Румянцева до переулка Дмитрия Донского;
  • улице Гостиной — от дома №2 до улицы Дмитрия Донского.

На время марафона автобусы №2А, №4 и №72, а также троллейбус №2 будут следовать по изменённым схемам.

