Подоконник пахнет летом: калининградка собрала первый урожай выращенных в городской квартире огурцов (фото)

Ссылка Фото: из архива Анастасии

Ссылка В квартире у калининградки Анастасии нет даже балкона. Но для того, кто не представляет жизни без овощей прямо с грядки, это не преграда. О своём опыте садоводства на дому девушка рассказала «Клопс». В середине мая Настя и её друзья уже успели полакомиться первыми душистыми огурчиками. Они не очень крупные, но на вкус — сладкие и чуть терпкие, как и положено настоящему огурцу. Рядом на кустах поспевают помидорки черри, цветут перчики. И всё это зелёное великолепие — на обычном подоконнике в одной из комнат. Так почти нечаянно у девушки получилось подарить себе кусочек той жизни, по которой она скучала после переезда из деревни. Наверное, поэтому первые огурцы и помидоры радуют её куда сильнее покупных — с ними вместе зреет что-то гораздо большее, чем просто урожай. Томатный эксперимент Выросла Анастасия в Краснознаменском районе, с детства помогала родителям в огороде. Прошлой зимой мама привезла дочери немного оказавшейся лишней рассады мелких помидоров — вдруг да и приживётся? На солнечном подоконнике «черрикам» оказалось вполне комфортно. За лето девушка сорвала штук десять сочных плодов. «А в этом году, когда мама стала сажать у себя на рассаду помидоры и огурцы, я подумала, а давай-ка я сама попробую, — рассказывает Настя. — Купила грунт, купила перлит, купила удобрения всякие. Выбрала семена, почитала сначала, какие можно: чтобы они были низенькие, компактненькие». Огурцы порадовали первыми. Анастасия посадила пять семечек — на всякий случай побольше, сколько взойдёт. Взошли все. Четыре куста остались дома, один уехал к маме, но в городской квартире всё получилось даже лучше, чем в деревне.

Фото: Анастасия

Семенами Настя занялась ещё в конце февраля. Сначала дело шло медленно: долго было холодно на улице, солнца не хватало. Но едва весна окрепла, плети резко рванули вверх. Вскоре на подоконнике красовались настоящие мини-джунгли, которые хозяйка обустроила подручными средствами. Понастроила баррикады им там, крючки, на крючки — ниточки, — смеётся девушка. Вот они там плетутся усиками своими, цепляются где друг за дружку, где за ниточку. Где-то огурец с помидором связался, мне приходилось их распутывать, развязывать!» Кот Буся переехал на кухню Квартира у Анастасии в немецком фонде. Подоконники широкие — около 30 сантиметров, но и этого вскоре стало не хватать. Сейчас в пятилитровых флягах растут семь кустов помидоров, четыре огуречные лианы и два сладких мини-перца. Огородик потеснил комнатные цветы, всем горшкам пришлось переехать на второе окно и даже на этажерку. Другой пострадавший от хозяйкиного хобби — кот Буся. Во-первых, ему строго-настрого запретили обкусывать кончики завязей и зелёные листочки. А во-вторых, он лишился любимой точки наблюдения за птичками! Но Настя помирилась с питомцем, предложив ему другое место. «У нас есть третий подоконник, на кухне, — объяснила она. — Вот он теперь весь Бусин, я на него и не претендую. Он там и лежит, в окошко смотрит. Ему прекрасно!»

Фото: Анастасия

Опыления гибридные сорта почти не требуют, но для уверенности огородница всё-таки им помогает. «Они самоопыляемые, — объяснила Настя. Но иногда я как феечка там хожу или как пчёлка! Кисточкой или ватной палочкой шебуршу их». Когда угроза Буси была устранена, завязи быстро пошли в рост. Штук десять огурчиков уже созрело. Они получаются небольшие, с ладошку, но очень вкусные. Часть Настя съела сама, часть дала попробовать друзьям. Те оценили: хрустящие, пахнут настоящим огурцом и на вкус тоже «прям огурцово». Помидорки её тоже украсились налитыми зелёными шариками. Две штучки даже покраснели, но Анастасия пока не спешит их снимать: хочется, чтобы набрали настоящий вкус. Больше, чем просто салатик Но весь этот милый эксперимент, конечно, не только ради вкусных салатиков. Анастасия стала калининградкой три года назад, и всё это время её руки тосковали по возне с грядками.

Фото: Анастасия

«Такая, знаете, отдушина — вот этот огород, — говорит она. — Всё равно тянет к земле, к родному хочется. Да и успокаивает это. Я работаю с детьми, поэтому мне надо где-то стресс снимать!» Кстати, на работе — а Настя воспитатель в детском саду — она тоже устроила огородик на подоконнике. Обычно малыши просто ставят в воду луковицы, но они с подопечными пошли дальше. Её группа выращивает горох и бархатцы, есть и помидорный кустик. А в прошлом сезоне пробовали собственноручно выращенный огурец! «Мы делили вот этот вот «апельсин» на всех, — рассказывает девушка со смехом, — на тоненькие-тоненькие долечки! Дети пробуют: ммм, какой вкусный огурец, жаль, что мало!» И Настя с улыбкой треплет малышей по макушкам, а сама хочет верить, что в такие трогательные минуты успевает научить их чему-то важному. Рассказать про чудо живой жизни, про то, что родная земля лечит все печали. И про то, что даже в маленькой квартирке можно найти способ замедлиться, отвлечься от суеты и снова почувствовать связь с домом и детством.