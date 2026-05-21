Калининградский зоопарк на юбилей попросил помочь с домиком для фламинго и самцом зебры

Калининградский зоопарк к 130-летию собирает средства на несколько проектов для животных. Варианты поддержки опубликовали в телеграм-канале учреждения в четверг, 21 мая.

Помочь можно четырьмя способами: оформить опеку над одним из питомцев, сделать перевод на отдельный проект, купить специальные игрушки или поучаствовать в закупке нужных вещей. Подробности по каждому направлению, ссылки на программы и актуальный список потребностей размещены на сайте зоопарка.

Программа опеки доступна для частных лиц и организаций. Участники могут выбрать конкретное животное или помогать без привязки к отдельному виду. Собранные средства направляют на корма, ветеринарное обслуживание и улучшение условий содержания. Минимальный взнос для жителей составляет 1 000 рублей в месяц, для компаний — 5 000.

Один из крупных сборов связан с покупкой самца зебры Гранта. Сейчас в Калининграде живут две самки: Венера 1999 года рождения и её дочь Верона, появившаяся на свет в 2017-м. Специалисты объясняют, что эти животные держатся большими семейными группами, поэтому новый обитатель должен пойти на пользу обеим зебрам.

Ещё один проект — павильон для фламинго на пруду. Его хотят построить так, чтобы птицы могли находиться там круглый год. Внутри планируют сделать водоём, провести коммуникации для подачи воды и отопления, а для посетителей установить большие смотровые стёкла.

Игрушки и принадлежности нужны для обогащения среды и повседневного ухода. Такие вещи помогают животным больше двигаться, проявлять естественное поведение и получать новые впечатления. В зоопарке поблагодарили всех, кто разделяет с учреждением праздничные дни и поддерживает его обитателей.