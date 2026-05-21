Калининградский учитель музыки нашёл у мусорки рюкзак с айфонами и вернул хозяевам

Калининградский учитель музыки Владимир нашёл возле мусорных контейнеров рюкзак с двумя айфонами, банковскими картами и ключами. Об этом он рассказал «Клопс».

Молодой человек обнаружил вещи около часа ночи 9 мая, когда вышел из дома выбросить мусор. Калининградец услышал странный звон рядом с контейнерами и подумал, что звук может исходить от самоката, но позже увидел в траве рюкзак. Сначала Владимир прошёл мимо, однако вскоре вернулся: решил проверить сумку и попытаться найти хозяев.

Внутри оказались банковские карты на мужское и женское имя, ключи и два айфона. Убедившись, что в рюкзаке нет опасных предметов, Владимир забрал находку домой и позвонил в полицию.

«Дежурный внимательно записал мои данные — адрес, имя, фамилию, отчество — и сообщил: «Приходите завтра к восьми утра, Владимир Владимирович». Я не удержался от улыбки и ответил: «Владимир Владимирович в восемь утра 9 мая должен быть на параде, а не в полиции». Мы договорились созвониться позже днём», — рассказал калининградец.

После этого разговора Владимир решил сам поискать владельцев, чьи фамилии были указаны на банковских картах. Он начал писать в соцсетях тем, кто мог потерять рюкзак.

Утром учителю музыки ответил человек, узнавший рюкзак. Чтобы убедиться, что вещи действительно принадлежат ему, Владимир задал несколько уточняющих вопросов. Через 20 минут хозяин рюкзака приехал за ним вместе с супругой на такси.

«Меня отблагодарили и всё никак не могли понять, как рюкзак оказался возле контейнеров. По их словам, в этом месте они не гуляли», — вспоминает Владимир.