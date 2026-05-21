Калининградцы стали в шесть раз чаще интересоваться изучением китайского языка — исследование

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В 2026 году калининградцы стали заметно чаще пользоваться онлайн-платформами для изучения китайского языка. Об этом говорится в исследовании одного из операторов связи «большой четвёрки».

В первом квартале жители региона сгенерировали на таких сайтах на 550% больше трафика, чем за тот же период 2025 года. Чаще всего к занятиям обращались по вторникам и воскресеньям.

Рост заметен и за пределами языковых сервисов. На ресурсах о культуре, истории, традициях и путешествиях по Китаю трафик увеличился на 115%.