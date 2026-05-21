Успевайте собирать: папоротник в ближайших к Калининграду лесах растёт очень быстро (фото)

В лесах, ближайших к Калининграду, сезон сбора папоротника-орляка может закончиться, едва успев начаться. Таким наблюдением поделился с «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в четверг, 21 мая.

Очередной выезд «банды» состоялся накануне, шишки и папоротник искали неподалёку от города, в Полесском районе. Урожай дикороса неплохой, но похоже, что волна уже спадает: молодых побегов, которые пригодны в пищу, относительно немного. Большая часть «улиток» уже развернулась.

«Здесь он уже отходит, переросшего очень много, — говорит Николай. — Сыграло роль, скорее всего, то, что быстро стало тепло, тёплые ночи начались».

Однако на востоке области лес ещё просыпается, поэтому в следующий раз грибники планируют отправиться за весенним деликатесом подальше.