Успевайте собирать: папоротник в ближайших к Калининграду лесах растёт очень быстро (фото)

Фото: Николай Смирнов
Фото: Николай Смирнов

В лесах, ближайших к Калининграду, сезон сбора папоротника-орляка может закончиться, едва успев начаться. Таким наблюдением поделился с «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в четверг, 21 мая.

Очередной выезд «банды» состоялся накануне, шишки и папоротник искали неподалёку от города, в Полесском районе. Урожай дикороса неплохой, но похоже, что волна уже спадает: молодых побегов, которые пригодны в пищу, относительно немного. Большая часть «улиток» уже развернулась.

«Здесь он уже отходит, переросшего очень много, — говорит Николай. — Сыграло роль, скорее всего, то, что быстро стало тепло, тёплые ночи начались».

Однако на востоке области лес ещё просыпается, поэтому  в следующий раз грибники планируют отправиться за весенним деликатесом подальше.

Как готовить папоротник

Свежий орляк горчит,  его надо сначала вымочить 6-9 часов, периодически меняя воду, советует Николай. Потом побеги варят в кипятке 5-10 минут, промывают. Если горечь сохраняется — можно прокипятить ещё раз. Дальше можно использовать, как любые овощи: сделать салат по принципу корейской моркови, добавить к жареной картошке или потушить с мясом.

Можно и заготовить побеги на зиму, например, засушить. Бланшированные ростки разложить ровным тонким слоем на бумаге и дождаться, пока вся влага не испарится. Полученное «сено» можно без проблем хранить хоть несколько лет. Перед едой сушёный папоротник тоже надо вымочить, меняя воду дважды в день, не меньше трёх суток. После этого готовят его точно так же, как свежий.

Кроме того, любители леса сейчас заготавливают на варенье молодые шишки и хвойные «кисточки».

