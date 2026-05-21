«Не знаю, как теперь будем жить»: в Калининградской области у отца двоих детей отбирают старую машину за чужие долги

Жителю Нестеровского района Алексею Вахромееву, на которого повесили чужие долги, грозит изъятие автомобиля. Об этом он сообщил «Клопс».

По его словам, в среду, 20 мая, из службы судебных приставов ему прислали постановление о назначении оценщика. Потом машина будет продана в счёт погашения долга.

«У меня «Рено-19» 1992 года выпуска, мы его купили несколько лет назад за 50 тысяч рублей, накопив детские пособия, — рассказал Алексей. — Сомневаюсь, что машина теперь стоит дороже. Её сразу арестовали, как мне прилетел долг на десятки миллионов. Я на ней немного таксовал. Также она нужна, чтобы ездить на работу — я живу в посёлке. На автомобиле я вожу двоих детей, они часто болеют, приходится ездить к врачам. Лишившись машины, даже не знаю, как я и моя семья теперь будем жить».

Как рассказал Алексей Вахромеев, после публикации на «Клопс» ему позвонили: как представился собеседник — из Нестеровского военкомата. Мужчине предложили оформить контракт на СВО, чтобы за счёт выплат рассчитываться с долгами.

«Сказали, что это позволит хоть чуть-чуть списать задолженность, которая на мне числится, — отметил мужчина. — Я немного в недоумении от такого предложения. Я если и пошёл бы, то ради своей семьи, чтобы им помогать деньгами. А здесь, получается, ради чужих долгов. Ну и мне нужно, наверное, три раза погибнуть и воскреснуть, чтобы полностью рассчитаться за долги, которые я не делал».