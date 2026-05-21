Сквер на Киевской вырвался вперёд: что калининградцы хотят благоустроить в первую очередь

Сквер на улице Киевской в районе остановочного пункта «Культурно-досуговый центр» лидирует в голосовании за объекты благоустройства в Калининграде. По итогам пятой недели он набрал 2 226 голосов, сообщили «Клопс» в городской администрации.

На втором месте — Старопрегольская набережная и прилегающие к ней территории от улицы Эпроновской до Ленинского проспекта. За этот объект проголосовали 1 778 человек.

Третью строчку занимает парк Ветеранов в районе Аллеи Смелых — 1 474 голоса. Далее идут зелёная зона в районе улиц Карташева, Новгородской и Каблукова в микрорайоне Космодемьянского — 1 071 голос, и парк «Тихий» на улице Гагарина, 2а, — 1 052 голоса.

Всего горожанам предлагают 33 объекта в разных районах Калининграда. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня у каждой территории есть шанс опередить конкурентов. Для этого калининградцам нужно как можно скорее проголосовать.

Отдать голос можно онлайн на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Лично — в информационных точках по будням с 16:00 до 19:00:

в ТЦ «Европа» на Театральной, 30,

ТЦ «Плаза» на Ленинском проспекте, 30,

супермаркете «Виктория» на площади Калинина, 28.

В этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Калининграде благоустроят территории у озёр Пеньковое и Зимнее, скверы на Флотской и на улице Фрунзе.

Проект реализуется по решению президента Владимира Путина под личным контролем губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.