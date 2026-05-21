Филиал Третьяковской галереи в Калининграде признали музеем года

Калининградский филиал Третьяковской галереи победил в Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачёва. Об этом губернатор региона Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале.

«Друзья, прислали новость из Москвы. Калининградский филиал Третьяковской галереи стал музеем года! Победил в Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачёва. Это очень круто, пожалуй, высшая музейная награда страны. Обогнали знаменитый Петергоф. Поздравляю весь коллектив нашей Третьяковки. Заслуженная победа!» — рассказал глава области.