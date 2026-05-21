Музей Мирового океана приглашает на Фестиваль дружбы народов

В Год единства народов России и в преддверии Дня Африки в Морском выставочном центре Музея Мирового океана пройдет Фестиваль дружбы народов, который объединит на одной площадке культуры разных стран. В этот день посетителей ждёт насыщенная программа: в пространстве экспозиции «Люди моря» будут организованы тематические экскурсии, лекции и мастер-классы. Партнёрами мероприятия в этом году стали Балтийское высшее военно-морское училище им. Ф. Ф. Ушакова и Калининградский государственный технический университет — курсанты и студенты подготовили для фестиваля мастер-классы и творческие номера. Отметим, что Музей Мирового океана на протяжении многих лет предоставляет возможность гостям из зарубежных стран, обучающимся в образовательных учреждениях региона, познакомить калининградцев со своей культурой на площадке музея. Так, Восточный Новый год каждый год собирает в Морском выставочном центре студентов БФУ им. И. Канта из Китая, которые проводят мастер-классы и выступают с творческими номерами. Такое взаимодействие необходимо не только для яркой программы мероприятия, но и для интеграции в культурную среду России иностранных студентов, которых Музей Мирового океана постоянно приглашает на просветительские и культурные массовые мероприятия как в качестве участников, так и в качестве слушателей или зрителей.

23 мая на Фестивале дружбы народов с 15:00 и в течение всего мероприятия гости смогут совершить «путешествие» из России к берегам Африки и стран Юго-Восточной Азии: продегустировать травяной чай из разных уголков России, узнать о традиционных домашних оберегах славян, научиться зажигательным венесуэльским танцам, создать аквагрим, освоить технику изготовления ритуальных масок и создать вьетнамский браслет.

Кульминацией фестиваля станет яркая концертная программа — с 17:00 и до 18:30 с творческими номерами выступят гости из разных стран и представители народов России. Посетителей ждут национальные танцы, песни и стихотворения Камеруна, Королевства Марокко, Индонезии, Бурунди, Венесуэлы, Ливии, Вьетнама. Также в рамках программы участники фестиваля покажут творческие номера, которые познакомят посетителей с уникальной культурой народов России от представителей диаспор татар, хантов, манси, бурят и других.

